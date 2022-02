Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann schlägt auf Fahrzeug ein

Offenbar aus Wut hat ein 61-jähriger Mann am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Henri-Dunant-Straße auf den Wagen eines 26-Jährigen eingeschlagen. Der Jüngere fuhr zwischen dem 61-jährigen Spaziergänger und dessen nicht angeleintem vorauslaufendem Hund aus einem Betriebsgelände auf die Straße ein. Dies versetzte den Älteren derart in Rage, dass er gegen den Nissan trat und gegen die Scheibe schlug. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im weiteren Verlauf packte der Mann den 26-Jährigen am Kragen und drohte ihm Schläge an. Erst durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen ließ der Mann von dem Pkw-Lenker ab. Beamte des Polizeireviers Ravensburg ermitteln nun gegen den 61-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung.

Ravensburg

Versuchter Einbruch

In eine Werkstatt in der Parkstraße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag einzubrechen versucht. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an einer Hintertür ein, betraten die Werkstatträume jedoch nicht. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr in Bavendorf ereignet hat. Ein 43-jähriger Mini-Lenker wollte am Ortsende in Richtung Ravensburg auf ein Grundstück abbiegen. Eine nachfolgende 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der Mini war nach dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Ravensburg - Weißenau

Plane aufgeschlitzt

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Plane eines Anhängers, der in der Ravensburger Straße abgestellt war, aufgeschlitzt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagmorgen zwischen 7 und 7.30 Uhr in der Weißenauer Straße hinterlassen. Der Unbekannte streifte einen geparkten Citroen Jumper an dessen linker Fahrzeugseite und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Baindt

Feuerschale aus Garten entwendet

Eine Feuerschale im Wert von rund 200 Euro hat am Montag gegen 21.30 Uhr eine bislang unbekannte Person von einem Grundstück in der Schachener Straße entwendet. Zur Tatzeit wurde am Tatort eine unbekannte Frau im Alter von 35 bis 40 Jahren mit dunklem Haar und einem hellen Mantel beobachtet. Mutmaßlich transportiere die Unbekannte die Feuerschale mit einem Kleinwagen ab. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Wolfegg

Fahrzeuge stoßen zusammen - zwei Verletzte

Mittelschwer verletzt wurden die beiden Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf der L 317 zwischen Wolfegg und Wassers. Ein 50 Jahre alter Nissan-Lenker wollte von Wolfegg kommend auf die L 324 in Richtung Vogt abbiegen und übersah dabei den VW eines entgegenkommenden 19-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision erlitten beide Fahrer Verletzungen und wurden in der Folge mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand indes Sachschaden in Höhe von gut 33.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Weil zunächst ein brennendes Fahrzeug gemeldet worden war, war auch die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Wolfegg

Lkw um ein Viertel überladen

Um mehr als 25 Prozent überladen hatte der Fahrer eines Holztransporters sein Fahrzeug am Dienstag gegen 13.30 Uhr. Eine Streife der Verkehrspolizei nahm den 24-Jährigen mit seinem Lkw auf der L 317 unter die Lupe und stellte bei einer Wiegung im Anschluss fest, dass der Kurzzug viel zu schwer war. Der 24-Jährige durfte weiterfahren, nachdem er einen Teil des Holzes abgeladen hatte. Er wird nun angezeigt und muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt im Verkehrssünderregister rechnen.

Isny

Häusliche Auseinandersetzung führt zu mehreren Anzeigen

Polizeibeamte wurden am Dienstag gegen 20.30 Uhr in eine Wohnung in der Straße "An der Felderhalde" gerufen. Zwischen einem 25 und 35 Jahre alten Pärchen war es zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der 35-Jährige seine Partnerin ins Gesicht schlug. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten rastete der alkoholisierte Tatverdächtige aus, griff die Beamten an und beleidigte diese. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Dort randalierte er weiter und verletzte sich dabei. Die 25-Jährige wurde indes zur Versorgung ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach erfolgter Behandlung fuhr sie mit einem Taxi zurück zu ihrer Wohnanschrift, ohne dieses zu bezahlen. Sowohl der 35-Jährige, gegen den die Beamten nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermitteln, als auch die 25-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Isny

Fassade beschmiert

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter die Fassade eines Geschäfts in der Wassertorstraße mit einem schwarzen Stift mit Parolen ohne politischen Bezug beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise.

Aichstetten

Küchenbrand

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden am Dienstag gegen 15 Uhr wegen eines Küchenbrandes alarmiert. In der Hardsteiger Straße hatte eine Bewohnerin versehentlich den Herd angeschaltet, auf dem das Kabel eines Elektrogeräts lag. Dieses begann zu schmoren und entzündete darüber hängende Lappen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Nachbar mit einem Feuerlöscher die Flammen löschen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Ermittlungen zu angeblich betrügerischer Verkehrskontrolle abgeschlossen

Zu einem Vorfall, bei welchem am Donnerstagmorgen des 27.01.2022 auf der L 285 beim Ortseingang Aulendorf zwei angeblich falsche Polizeibeamte einen Autofahrer angehalten haben sollen, sind die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich abgeschlossen. Wie wir berichteten, hätten zwei Männer in Polizeiuniform den Angaben eines Verkehrsteilnehmers zufolge diesen angehalten und unter dem Vorwand, gegen die Mitführpflicht von FFP2-Masken im Verbandskasten verstoßen zu haben, von ihm 15 Euro in bar als Sanktion einbehalten. Nachdem schnell ausgeschlossen werden konnte, dass zum angegebenen Tatzeitpunkt eine echte Polizeistreife in dem Bereich unterwegs war, ergaben sich im Laufe der weiteren Abklärungen erhebliche Zweifel an der Darstellung des Betroffenen. Es wird daher zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die geschilderte Kontrollsituation tatsächlich nie stattgefunden hat. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass eine derartige Mitführpflicht für FFP2-Masken im Verbandskasten zwar aktuell gesetzlich vorbereitet wird, derzeit jedoch noch nicht in Kraft getreten ist.

Unsere Pressemeldung dazu vom 28.01.22:

Aulendorf

Betrüger halten Autos an

Derzeit geht die Polizei einem Hinweis nach, nach dem Betrüger neuerdings versuchen, durch Verkehrskontrollen an Bargeld zu kommen. Wie gemeldet wurde, hätten zwei Männer in Uniform am Donnerstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr am Ortseingang Aulendorf auf der L 285 Autofahrer angehalten. Da nach bisherigen Erkenntnissen keine Polizeistreife zu dieser Zeit in dem Bereich unterwegs war, wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei den Männern um Betrüger gehandelt hat. Unter dem Vorwand, die noch nicht geltende Mitführpflicht von FFP2-Masken im Verbandskasten in Fahrzeugen zu kontrollieren, sollte von den Fahrern der Verbandskasten vorgezeigt werden. Von Lenkern, die keine entsprechenden Masken bei sich führten, sollen die Betrüger ein Verwarngeld von 15 Euro in bar verlangt haben. Derzeit ist noch unklar, wie viele Autofahrer auf die Masche der beiden Unbekannten hereingefallen sind. Der Polizeiposten Altshausen bittet Betroffene dringend, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Eine Warnung in diesem Zusammenhang: Lassen Sie sich nicht von Betrügern täuschen! Werden Sie misstrauisch, wenn nicht geltende Vorschriften kontrolliert werden oder gar Geld ohne jeglichen Nachweis ausgehändigt werden soll. Verständigen Sie im Zweifelsfall umgehend den Notruf 110, wenn Sie den Verdacht hegen, einem Schwindel aufzusitzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell