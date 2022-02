Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Leicht verletzt wurde am Montag gegen 18 Uhr die 36-jährige Fahrerin eines Fiat bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung Lagerstraße / Europastraße ereignet hat. Die 57-jährige Fahrerin eines Toyota hatte beim Einfahren von der Europastraße in die Lagerstraße die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Fiat-Lenkerin übersehen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 57-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, die 36-Jährige kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Bad Saulgau / Ostrach

Ölspur

Offensichtlich aufgrund eines nicht korrekt verschlossenen Tankdeckels trat am Montagnachmittag Diesel aus einem Linienbus aus. An mehreren Stellen im Stadtgebiet Bad Saulgau und in Ostrach, so unter anderem in der Schützenstraße und in der Schlösslestraße, streuten Mitarbeiter des Bauhofs die schmale Dieselkraftstoffspur mit einem Bindemittel ab und entfernten die Verunreinigung. Die Polizei hat Kontakt mit dem Verursacher aufgenommen.

Mengen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand am Montag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr an einem VW Polo, der in der Reiserstraße am Straßenrand geparkt war. Vermutlich beim Vorbeigehen dürfte eine bislang unbekannte Person das Auto im Bereich der Stoßstange mit einem Geh- oder Kinderwagen, beziehungsweise mit einem ähnlichen Gefährt, gestreift haben. Nachdem sich der Verursacher nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat, hat die Polizei die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss ein 52-Jähriger rechnen, den ein Zeuge am Samstag gegen 20 Uhr dabei beobachtet hat, wie er auf einem Parkplatz in der Platzstraße einen geparkten VW streifte. Der Unfallverursacher stieg demnach noch aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, ging dann jedoch zum Einkaufen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei konnte den Unfall vor Ort aufnehmen.

