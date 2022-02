Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bewohner entdeckt Dieb

Auf frischer Tat von einem Bewohner ertappt wurde am Montag gegen 19.30 Uhr ein 38-Jähriger, der sich unberechtigt Zugang zu einem Kellerabteil in der Gartenstraße verschafft hatte. Über eine offensichtlich nicht verschlossene Hauseingangstüre gelangte der Tatverdächtige in den Keller des Mehrfamilienhauses und verstaute mehrere Werkzeuge in seinem Rucksack. Ein 52-jähriger Bewohner entdeckte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des 38-Jährigen fanden die Beamtem zudem eine weiße Substanz auf, bei der es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen beleidigte der mit über einem Promille alkoholisierte Mann die Einsatzkräfte. Der Mann wurde letzten Endes in Gewahrsam genommen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Ravensburg

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mehrere Graffiti mit Buchstabenkürzeln sprühten bislang unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche an ein Firmengebäude in der Schubertstraße sowie an die Umzäunung des Geländes. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet aufmerksame Zeugen unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Autofahrer übersieht Zweiradfahrer

Beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung "Ziegelstraße" übersah am Montag gegen 9 Uhr der 45-jährige Fahrer eines Opel einen vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, der ebenfalls auf die Kreuzung zufuhr. Der 27-jährige Honda-Fahrer erkannte die gefährliche Situation zwar noch, stürzt aber beim Abbremsen der Maschine, sodass diese gegen den Opel prallte. Der Zweiradlenker zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Unfallfahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Isny im Allgäu

Falsche Polizeibeamte - Seniorin fällt Masche zum Opfer

Dreiste Betrüger haben eine 86-jährige Frau aus dem Bereich Isny am Montag um ihre Ersparnisse gebracht. Bereits am vergangenen Freitag meldete sich eine Frau telefonisch bei ihr und gab sich als Polizistin aus. Im Gespräch teilte sie der Seniorin mit, dass es mehrere Einbrüche gab und man eine Liste gefunden habe, auf der unter anderem auch der Name der 86-Jährigen stehe. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Anruferin die Frau dazu, auf die Bank zu gehen, ihr Schließfach zu leeren und das Geld sowie die Wertsachen im fünfstelligen Euro-Bereich dann an einen angeblichen zivilen Polizeibeamten zu übergeben, der zum vereinbarten Termin am Montagmittag vor ihrer Haustür stand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. Im Zusammenhang mit dieser äußerst perfiden Tat rät die Polizei nochmals zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Beamte würden niemals Geld oder sonstige Wertgegenstände von Ihnen fordern, um es z.B. zum Schutz vor mutmaßlichen Einbrechern in Verwahrung zu nehmen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie im Zweifel sofort auf. Sollten sie den Verdacht schöpfen, dass Sie oder ein Angehöriger einem Betrüger aufgesessen sein könnten, kontaktieren Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Mehr Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de oder bei ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe: www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche/

Waldburg - Hannober

Einbrecher richtet in Kirche hohen Sachschaden an - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Fenster der Kirche St. Cassian aufgebrochen und sich so unerlaubt Zutritt verschafft hat, ermittelt nun der Polizeiposten Vogt. Der Einbrecher kletterte zuvor über ein Baugerüst und versuchte, einen 40 kg schweren Tresor aus der Kirche zu stehlen. Nachdem sein Vorhaben scheiterte, ergriff er die Flucht. Der Unbekannte richtete mehrere tausend Euro Sachschaden an. Der Wert des Diebesguts, mehrere FFP2-Masken und Hostien, fällt hingegen gering aus. Da die Kirche an einer vielbefahrenen Kreuzung liegt, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, unter Tel. 07529/97156-0 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Bad Waldsee

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 30 ereignete. Ein 20-jähriger Daimler-Fahrer war von Weingarten in Richtung Bad Waldsee unterwegs und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 22 Jahre alte Suzuki-Lenkerin an einer roten Ampel zur Kirrlohstraße anhalten musste. Bei der folgenden Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 5.000 Euro, am Pkw der Frau etwa 2.000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Waldsee

Scheiben eingeworfen

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende zwei Glasscheiben der Realschule im Döchtbühlweg mit Steinen eingeworfen und dabei rund 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07524/40430 zu melden.

Altshausen

Nach Zusammenstoß mit Radfahrer - Beteiligter Autofahrer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr in der Hauptstraße, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer von einem Pkw erfasst und leicht verletzt wurde, bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallverursacher. Der Zweiradfahrer war mit seinem Rad auf der Hindenburgstraße unterwegs und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße. Der unbekannte Lenker eines weißen Kombis fuhr aus Richtung der Ebersbacher Straße in die Einmündung ein und touchierte den Radler dabei. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Unfallverursacher kümmerte sich um den gestürzten Jugendlichen. Nachdem dieser jedoch angab, keine Verletzungen davon getragen zu haben, setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 15-Jährige verspürte im Nachgang Schmerzen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Autofahrer wird als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Vollbart und war mit einer braunen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/92170 entgegen.

