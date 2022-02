Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann gerät wegen Parkplatzbelegung in Rage

Offenbar brachte die Parksituation einen 74-Jährigen am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Straße "Riedlepark" derart in Rage, dass er nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss. Er geriet mit einem 43-Jährigen und einer 20-Jährigen in Streit, beleidigte beide mit ausländerfeindlichen Äußerungen und wollte mit einem Kennzeichenschild auf deren Wagen einschlagen. Als sein Gegenüber ihn davon abhielt, versuchte er Zeugenaussagen zufolge, den 43-Jährigen zu beißen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 74 Jahre alten Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Friedrichshafen - Fischbach

Mehrere Fahrzeuge auf Parkdeck beschädigt

Ein Randalierer hat in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf dem Parkdeck eines Wohnkomplexes in der Eisenbahnstraße Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte schlug auf Zündschlösser zweier Motorroller ein, warf auf einem benachbarten Parkdeck ein E-Bike mutwillig um und beschädigte dort ein Lastenrad. An den vier Fahrzeugen entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Fahrplan-Scheibe eingeschlagen

Mutwillig die Glasscheibe eines Busfahrplans eingeschlagen hat ein Unbekannter am Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Waggershauser Straße. Ein Zeuge konnte die Tat beim Vorbeifahren beobachten und verständigte die Polizei. Der Randalier wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, hatte einen dunklen Vollbart, seitlich kurze und oben längere Haare, und flüchtete in Richtung Henri-Dunant-Straße. Zur Tatzeit sei er mit einer hellbraunen Jacke bekleidet gewesen und trug einen beigen Beutel bei sich. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Jugendliche von Feuerwehr aus misslicher Lage befreit

Mit der Drehleiter der Feuerwehr mussten drei Jugendliche am späten Montagabend von einem Gebäude in der Johann-Kraus-Straße befreit werden. Sie waren offenbar mit einem Außenaufzug in das vierte Obergeschoss gefahren und hielten sich dort unberechtigt auf. Der Aufzug fuhr jedoch wieder nach unten und blieb dort stehen. Da andere Wege verschlossen waren, wählten sie den Notruf. Die Wehrleute halfen den Jugendlichen aus ihrer misslichen Lage. Ob neben der Rechnung für den Rettungseinsatz noch eine Anzeige auf die Buben im Alter von 14 bis 16 Jahren zukommt, muss derzeit von der Polizei geprüft werden.

Uhdlingen-Mühlhofen

Auffahrunfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montag gegen 15.45 Uhr in der Überlinger Straße entstand Sachschaden. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrende 79 Jahre alte Ford-Lenkerin an einem Fußgängerüberweg anhalten musste und fuhr auf. Infolge der Kollision entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

