PP Ravensburg: Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Brand

Ravensburg (ots)

Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung haben Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg aufgenommen, nachdem am Samstag gegen 19.50 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georgstraße zwei Brandstellen gefunden wurden (wir berichteten). Wie sich inzwischen herausgestellt hat, wurde um kurz nach 19 Uhr im Garten eines Wohnheims in derselben Straße eine Sitzgarnitur angezündet. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sowie einem weiteren Brand im Januar besteht. Personen, die zur Tatzeit in der Georgstraße Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Hier unsere Meldungen vom 13.01. und 13.02.2022:

Wohnhausbrand

Im Keller eines Wohnhauses in der Georgstraße ist es am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr zu einem Brand gekommen. Aus bislang nicht geklärter Ursache fingen dort mehrere gelagerte Ordner Feuer, das schnell auf den Raum übergriff. Fünf Personen im Alter zwischen 20 und 81 Jahren wurden wegen des Verdachts der leichten Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 32 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Kellerbrand. An dem Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Brand fordert eine leicht verletze Person

Am frühen Samstagabend, gegen 19.50 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Georgstraße in Ravensburg gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Gebäude zunächst nur mit schwerem Atemschutzgerät betreten. Vorsorglich wurden aus dem Gebäude etwa 12 Personen evakuiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden nach dem Löschen des Feuers zwei Brandstellen, die mit aller größter Wahrscheinlichkeit mutwillig gelegt wurden, festgestellt. Einen Hinweis auf die unbekannte Täterschaft konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000.- Euro. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde Person vor Ort im Rettungswagen behandelt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

