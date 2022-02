Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen Hyundai, der in der Raunsgasse am Fahrbahnrand abgestellt gewesen ist. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Weil sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernte, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Bad Saulgau wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Hohentengen

Ermittlungen nach Brand

Nach dem Brand eines Müll-Lagerplatzes in der Schulstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen einer möglichen Brandstiftung. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen 2 Uhr einen Brand im Bereich der Gögehalle mitgeteilt. Mehrere Mülltonnen und ein Sichtschutz aus Holz hatten Feuer gefangen und standen in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf die daneben befindliche Sporthalle konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erscheint es als unwahrscheinlich, dass sich die Mülltonnen selbst entzündet haben. Zudem gab ein Zeuge an, dass kurz vor dem Brand zwei bislang nicht näher bekannte Pkw und ein Motorroller zügig in Richtung Bad Saulgau und Mengen davongefahren sein sollen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet in diesem Zusammenhang mögliche weitere Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Sigmaringen / Mengen

Einbrüche in Holzschuppen, Gartenhütte und Vereinsheim

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Einbrüchen in Sigmaringen und Mengen gekommen ist, ermitteln das Polizeirevier Sigmaringen und der Polizeiposten Pfullendorf und prüfen mögliche Tatzusammenhänge. In Sigmaringen, in der Straße "Unterer Einschlag", hebelten bislang unbekannte Täter das Tor einer Gartenhütte auf und räumten mehrere Gerätschaften aus der Hütte. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden hier jedoch keine Gegenstände entwendet. In Mengen wurde in einen Holzschuppen im Bereich "Sandäcker Ennetach" und in ein Vereinsheim im Bereich "Im Olber" eingebrochen. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls jeweils mit einem Hebel- bzw. Brechwerkzeug Zugang zu den Innenräumen. Aus dem Holzschuppen wurde Werkzeug im Gesamtwert eines vierstelligen Euro-Betrags entwendet. Aus dem Vereinsheim erbeuteten die Täter neben Werkzeug ein Notstromaggregat. Hinweise nehmen das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 und der Polizeiposten Pfullendorf unter 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Sofa verloren - Unfall

Ein Sofa, das von einem Auto-Anhänger gefallen ist, führte am Samstag gegen 19.15 Uhr auf der B 32 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Pkw. Auf Höhe der Einmündung Ennetach hatte der 67-jährige Fahrer eines Hyundai die Couch, die er ungesichert auf seinem Autoanhänger transportierte, verloren. Ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr in der Folge mit seinem Fahrzeug das auf der Fahrbahn liegende Möbelstück. Ein zeitgleich entgegenkommender Nissan-Fahrer erkannte die Teile auf der Fahrbahn ebenfalls zu spät und überfuhr diese erneut. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Das zerstörte Sofa wurde vom Eigentümer von der Straße geräumt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell