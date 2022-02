Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Auto beschädigt

Unbekannte Randalierer haben zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag einen in der Lindauer Straße geparkten Ford Fiesta beschädigt. Der oder die Täter rissen beide Außenspiegel ab, verdrehten den Heckscheibenwischer und ließen die Luft aus zwei Reifen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Motorradunfall

Mit schweren Verletzungen musste ein 65-jähriger Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, nachdem er am Samstag gegen 16.45 Uhr gestürzt war. Der Zweiradfahrer bog von der Müllerstraße nach links in die Teuringer Straße ein und verdrehte dabei offenbar den Lenker. In Folge des Fahrfehlers kippte das Motorrad unglücklich auf das Bein des Mannes, am Motorrad entstand lediglich rund 200 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen - Ettenkirch

Auf Schulgelände randaliert

Unbekannte Vandalen haben über das vergangene Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag, auf dem Schulgelände der Don-Bosco-Schule Sachschaden angerichtet. Die Täter zerstörten eine Lampe, rissen einen Blitzableiter aus der Fassung und beschädigten einen Stuhl. Darüber hinaus mussten zahlreiche leere Flaschen und Verpackungsmüll festgestellt werden. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Randalierern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Meckenbeuren

Mann pöbelt auf Spielplatz - die Polizei ermittelt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 33-jähriger Mann rechnen, der am Sonntagnachmittag in Kehlen negativ in Erscheinung getreten ist. Er beleidigte auf einem Spielplatz die anwesenden Kinder sowie deren Angehörige. Auch gegenüber den verständigten Polizeibeamten trat der Mann vollkommen uneinsichtig und hochaggressiv auf. Er beleidigte die Polizisten durchweg und sprach Drohungen aus, woraufhin die Beamten dem 33-Jährigen einen Platzverweis aussprachen, dem er zögerlich nachkam. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Überlingen

Nach Unfall einfach weitergefahren

Nachdem ein 76-jähriger Mazda-Fahrer am Samstagabend gegen 18.15 Uhr im Kreisverkehr der L 200 auf Höhe eines Einkaufszentrums einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei strafrechtlich. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer musste aufgrund eines nahenden Rettungswagens im Kreisverkehr anhalten. Der nachfolgende 76-Jährige touchierte den Audi am Heck und setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Überlingen

Alkoholisiert hinterm Pkw-Steuer erwischt

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr droht einem 38-Jährigen, der am Sonntagabend im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung starken Alkoholgeruch im Wagen des Mannes fest. Da eine Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille ergab, musste der Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren gegen den 38-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell