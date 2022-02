Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsdiums Ravensburg vom 14.02.2022 Polizei nimmt Messerstecher fest

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Imbiss in der Innenstadt von Ravensburg, bei der am Samstag gegen 23 Uhr eine 24-jährige Person schwer verletzt wurde, hat die Polizei unmittelbar nach der Tat einen 22 Jahre alten Mann festgenommen. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen soll es zwischen dem Tatverdächtigen und seinem 24-jährigen Kontrahenten zunächst zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 22-Jährige dem 24-Jährigen unter anderem mehrere Faustschläge in das Gesicht und mehrere Kopfstöße verpasst haben soll. Während der körperlichen Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige schließlich ein Messer gezogen und dem 24-Jährigen mehrere Stichverletzungen beigebracht haben. Das Opfer wurde von einer Rettungswagenbesatzung mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Untersuchungshaft anordnete. Der 22-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg gegen den 22-jährigen Afghanen wegen versuchten Totschlags dauern an.

