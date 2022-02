Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fallschirmspringer abgestürzt

Bad Saulgau/Landkreis Sigmaringen (ots)

In kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus geflogen werden musste ein 69 Jahre alter Fallschirmspringer, nachdem er am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr nördlich des Flugplatzes von Bad Saulgau abgestürzt ist. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Springer zuvor zusammen mit einem Mitspringer vom Flugplatz Bad Saulgau gestartet und in einer Höhe von etwa 1500 Metern abgesprungen. Augenzeugen sahen dann, wie bei dem Springer mehrere hundert Meter über Grund sowohl der Haupt- als auch der Reserveschirm geöffnet waren und der Mann in hoher Geschwindigkeit zu Boden fiel. Dort stürzte er zwischen Moosheim und Bernhausen in ein Wiesengelände. Aufgrund der Schwere der dadurch erlittenen Verletzungen wurde der 69-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen. Die genauen Umstände, die zu dem Absturz geführt haben, werden nun von Beamten des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen untersucht. In diesem Zusammenhang muss auch geklärt werden, warum beide Fallschirme geöffnet waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell