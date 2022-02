Polizeipräsidium Ravensburg

Tettnang

Drei Verletze nach Auffahrunfall

Am Samstag gegen 12.50 Uhr kam es auf der L 333 in Tettnang an der Einmündung zum Kiesweg zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin bemerkte an der Einmündung zu spät, dass der vor ihr fahrende Mazda-Fahrer hinter zwei abbiegenden Fahrzeugen angehalten hatte. Fast ungebremst kollidierte der BMW mit dem Mazda, so dass auch die Airbags auslösten. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Fahrer des Mazdas und dessen Beifahrerin mussten mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 24.000.- Euro. Die Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdient beseitigt.

Salem

Akku gerät in Brand

In einem Einfamilienhaus in der Aachstraße in Salem geriet am Samstag etwa um 13.30 Uhr ein Akku einer Photovoltaik-Anlage in Brand. Grund hierfür dürfte ein technischer Defekt sein. Vom Eigentümer wurden kurz zuvor Explosionsgeräusche aus dem Technikraum wahrgenommen. Die freiwillige Feuerwehr aus Salem, welche mit 35 Mann vor Ort waren, hatte den Brand schnell gelöscht. Trotzdem kann man von einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 31500.- Euro ausgehen. Das Haus war aufgrund der Rußbildung zumindest für eine Nacht nicht mehr bewohnbar.

