Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Mann rastet nach Ladendiebstahl aus

Am Samstag gegen 18.20 Uhr wurde ein 36-jähriger aus Tunesien stammender Mann beim Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt In der Au in Sigmaringen erwischt. Nachdem der offensichtlich angetrunkene Mann anschließend der Polizei übergeben wurde, fing er an, die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen unentwegt zu beleidigen. Sein Verhalten wurde Zusehens aggressiver, weshalb der Tunesier in Gewahrsam genommen werden sollte. Währenddessen versuchte er die Beamten anzuspucken und schleuderte einen Tisch nach ihnen. Schließlich konnte er gegen 20.20 Uhr in der Gewahrsamseinrichtung des PRev Sigmaringen untergebracht werden. Neben Ladendiebstahl erwartet ihn jetzt ein weiteres Strafverfahren wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Ostrach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000.- Euro entstand am Samstag etwa gegen 15.35 Uhr an der Kreuzung Buchbühlstraße und Lindenstraße in Ostrach. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Lindenstraße und wollte in die Buchbühlstraße nach links abbiegen, hier missachtete sie die Vorfahrt einer 64-jährigen Audi-Fahrerin. Der Hyundai krachte dem Audi in die Beifahrerseite, wobei niemand verletzt wurde. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten durch den Abschleppdienst abgeholt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell