Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Ravensburg

Brand fordert eine leicht verletze Person

Am frühen Samstagabend, gegen 19.50 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Georgstraße in Ravensburg gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Gebäude zunächst nur mit schwerem Atemschutzgerät betreten. Vorsorglich wurden aus dem Gebäude etwa 12 Personen evakuiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden nach dem Löschen des Feuers zwei Brandstellen, die mit aller größter Wahrscheinlichkeit mutwillig gelegt wurden, festgestellt. Einen Hinweis auf die unbekannte Täterschaft konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000.- Euro. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde Person vor Ort im Rettungswagen behandelt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Isny

Unfallflucht

Die Polizei des Verkehrsdienst Kißlegg sucht Zeugen zu einem Unfall am Freitag, etwa gegen 09.00 Uhr auf der B12 bei Isny/Großholzleute. Auf schneebedeckter Fahrbahn kommt ein bislang unbekanntes Fahrzeug aufgrund nicht angepasste Geschwindigkeit in einer Rechtkurve beim Parkplatz "Durchstich" in Fahrtrichtung Kempten in schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Durch ausweichen kann eine 30-jähriger Ford-Fahrer zwar einen Unfall mit dem Entgegenkommenden verhindern, kollidiert aber anschließend mit einer Leitplanke. Hierbei entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Kißlegg unter 07563/9099-0 entgegen.

Bad Waldsee/ Haisterkirch

Unfall mit Fahrradfahrer

Am Samstag, etwa gegen 19.30 Uhr befährt ein 52-jähriger Daihatsu-Fahrer die L 300 von Bad Waldsee/Haisterkirch kommend in Richtung Haidgau. Aufgrund eines entgegenkommenden PKWs wird er an der Unfallstelle bei Dunkelheit geblendet und übersieht den vor ihm fahrenden 28-jährigen Fahrradfahrer. Das Fahrrad war nach Hinten nicht beleuchtet. Durch den Aufprall von hinten wird der Fahrradfahrer über die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert. Er wird beim Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in die OSK Ravensburg eingeliefert. Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa 6000.- Euro.

Isny

Spiegel abgeschlagen

Unbekannte Täterschaft schlug am Samstag in der Zeit von 17.45 Uhr bis 00.00 Uhr einen Seitenspiegel eines Pkw`s, welcher am Unterer Grabenweg in Isny geparkt war, ab. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/984-0 entgegen.

Aitrach

Narrenbaum umgesägt

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag etwa gegen 02.30 Uhr sägten Unbekannte den Narrenbaum des TSV Aitrach in der Hauptstraße in Aitrach um. Der ca. 10-12 m hohe Baum stand verkeilt in einem Schacht. Aufgrund der Fällung wurde auch der Baumschmuck beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2000,00 EUR geschätzt. Ein Tatverdacht besteht derzeit noch nicht, es ist wird aber von mehreren Tätern ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell