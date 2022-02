Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

17-jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Freitag um 21:50 Uhr stellten Beamte des Polizeiposten Meckenbeuren zunächst einen BMW fest, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit und driftenden Hinterreifen im Bereich des Bahnhofsplatzes umherfuhr. Als die Beamten den Fahrzeugführer einer Kontrolle unterziehen wollten, erhöhte dieser die Geschwindigkeit um sich einer Kontrolle zu entziehen. Dies gelang jedoch nicht, da der Fahrzeugführer in eine Sackgasse fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein 17-jähriger am Steuer saß, der ohne das Wissen seiner Mutter die Fahrzeugschlüssel aus deren Tasche genommen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Inwieweit die Mutter mit Konsequenzen rechnen muss ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Friedrichshafen

Polizisten beleidigt und getreten

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wird ein 53-jähriger zur Anzeige gebracht. Nach einer vorausgegangenen Körperverletzung zum Nachteil seiner 51-jährigen Ex-Lebensgefährtin konnte der deutlich alkoholisierte Täter nach Aufnahme des Sachverhaltes erneut in unmittelbarer Nähe deren Wohnhauses festgestellt werden. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach mit Kraftausdrücken. Nachdem er die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und sogar androhte wieder zu seiner Ex-Lebensgefährtin zurückkehren zu wollen, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der im Anschluss notwendigen Untersuchung in einer Klinik beleidigte er auch den dort anwesenden Arzt sowie die Krankenschwester. Nachdem er nach der Untersuchung in den Streifenwagen verbracht werden sollte trat er mit stahlkappenverstärkten Schuhen einen Polizisten gegen den linken Oberschenkel. Dieser wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Nacht musste der Täter schließlich in einer Zelle des Polizeireviers verbringen.

Meckenbeuren

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Ein 57-jähriger Radfahrer ist Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitag um 23:20 Uhr mit deutlich unsicherer Fahrweise in der Ernst-Lehmann-Straße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch beim Radfahrer fest. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert in Höhe von gut 2 Promille, was eine Blutentnahme unumgänglich machte. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

