Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen Laiz

Einbruch in Lagerhütte

In der Zeit von Mittwoch 15:00 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in eine freistehende Lagerhütte zwischen der Landesstraße 277 und dem Sportplatz Gorheim eingebrochen. Über das Dach gelang es dem Täter ins Objekt zu gelangen. Dort verwüstete er das Inventar, durchsuchte einzelne Räume und entwendete in der Folge zwei Werkzeugkoffer. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07571-1040 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell