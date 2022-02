Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Versuchter räuberischer Diebstahl

Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 01:45 Uhr in einer Bar beim Marienplatz eine hochwertige Jacke, welche auf einer Bank in der Bar lag, an sich genommen. Nachdem dies der Geschädigte bemerkte und den Täter darauf angesprochen hat, kam es zu einer Rangelei zwischen den Beiden in deren Verlauf der Täter dem Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Ein Freund des Geschädigten wurde ebenfalls durch einen Schlag gegen die Nase verletzt. Die Jacke konnte schließlich zurückerlangt werden. Der Täter, von welchem lediglich bekannt ist, dass er eine weiße Steppjacke mit schwarzem Kragen getragen haben soll, ging flüchtig. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier in Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Verkehrsunfallflucht beim Centerparc

Das Polizeirevier Leutkirch sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeuglenker stieß hierbei gegen einen beim Centerparc geparkten weißen MAN Kleintransporter und beschädigte den rechten Außenspiegel des Transporters. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, der auf etwa 200 Euro beziffert wird , zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07561-84880 beim Polizeirevier in Leutkirch zu melden.

Isny - Großholzleute

Mehrere Verstöße bei Kontrolle

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg führten am Freitagvormittag eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt gewerblicher Güter- und Personenverkehr auf der B12 bei Großholzleute durch. Hierbei konnten sie neben zwei Verstößen der Ladungssicherung, eine Überladung feststellen. Ein Holztransporter hatte das zulässige Gesamtgewicht um 5580 kg brutto überschritten. Des Weiteren konnte bei einem anderen Verkehrsteilnehmer ein Verstoß gegen die Fahrpersonalverordnung festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell