Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstag gegen 10.15 Uhr ein 86-jähriger Fiat Fahrer in der Straße "Trettenfurt" auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen den Stützpfeiler eines Metalltores, das sich an der Einfahrt zu einer angrenzenden Firma befindet. Der 86-Jährige Fahrzeuglenker erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und kam zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Betriebsstoffe, die in Folge des Unfalls aus dem Fahrzeug ausliefen, wurden von der Feuerwehr mit einem Bindemittel abgestreut.

Ostrach

Autoreifen zerstochen

Bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen hat es eine bislang unbekannte Person auf einen Opel abgesehen, der in der Ostracherstraße geparkt war. Im Zeitraum von Sonntag, 6.2., bis Montag, 7.2., zerstach der Täter wiederholt die Reifen desselben Autos mit einem spitzen Gegenstand. Glücklicherweise bemerkte der Fahrzeugbesitzer den Schaden vor Fahrtantritt, sodass sich die Folgen des äußerst gefährlichen und zudem strafbaren Handelns auf einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags begrenzten. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Überholen im Überholverbot

Auf ein ordentliches Bußgeld und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei müssen sich drei Autofahrer einstellen, die am Donnerstagnachmittag auf der L 283 zwischen Renhardsweiler und Bad Saulgau vorausfahrende Fahrzeuge überholt haben. Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau überwachten das auf dem Streckenabschnitt gültige Überholverbot. Hierbei fertigten sie Anzeigen gegen drei Fahrzeuglenker im Alter von 36 bis 70 Jahren, die in zwei Fällen einen Lkw und in einem Fall ein anderes Auto überholt hatten.

Pfullendorf

Rauschgift bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden

Mehrere hundert Gramm Marihuana-Blüten sowie Gegenstände, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten, wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung aufgefunden, die Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf am Dienstag, 1.2., im Stadtgebiet durchführten. Das Amtsgericht Ravensburg ordnete die Wohnungsdurchsuchung auf Antrag der Staatsanwaltschaft an, da der 31-jährige Tatverdächtige in den Wochen zuvor einen offensichtlich gefälschten Impfpass in einer Apotheke vorgelegt hatte. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf einen Teil der gesuchten Dokumente sowie auch auf die illegalen Substanzen. Nach Abschluss der laufenden Ermittlungen muss sich der 31-Jährige wegen Urkundenfälschung, Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell