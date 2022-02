Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auf Auto eingetreten

In der Waidenhofener Straße in Oberhofen wurde am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr ein geparktes Auto beschädigt. Augenscheinlich trat der Täter gegen das Heck des VW, sodass die hintere Stoßstange brach. Der Schaden dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden. Auch Hinweise auf eine bettelnde männliche Person, die in der Zeit an Haustüren in Oberhofen geklingelt hat und möglicherweise ebenfalls Angaben zur Sache machen kann, werden erbeten.

Ravensburg

Bekifft am Steuer

Unter Drogeneinfluss gefahren ist wohl ein Autofahrer, den die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Meersburger Straße kontrolliert hat. Der Mann zeigte Anzeichen für Rauschgiftkonsum und ein Vortest erhärtete den Verdacht der Beamten, dass der 21-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Die Folge waren eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Sein Autoschlüssel wurde von der Polizei erst einmal einbehalten. Er hat nun, sollte die Blutuntersuchung ebenfalls den Drogenkonsum bestätigen, mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld zu rechnen.

Ravensburg

Gegen Hauswand gefahren

Noch unbekannt ist der Autofahrer, der am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Freiherr-von-Stein-Straße gegen die Hauswand des Gebäudes einer Physiotherapie-Praxis gefahren ist. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Nach Diebstahl - Tatverdächtige ermittelt

Nach einem Diebstahl von mehreren Elektronikartikeln im Wert von mehr als 1.000 Euro aus einem Haus in einer Ferienanlage am Mittwoch zur Mittagszeit ermittelt die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich ein 23-jähriger Tatverdächtiger mit dem Zutrittschip für Reinigungskräfte Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Nach Ermittlungen in seinem Umfeld hat er die Gegenstände zwischenzeitlich freiwillig wieder herausgegeben. Ihn erwartet nichtsdestotrotz eine Strafanzeige wegen des Diebstahls.

Wangen

Aufgefahren

Etwa 13.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstag kurz vor 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 12 bei Burg entstanden. Eine 18-jährige Fahranfängerin erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 35 Jahre alte VW-Lenkerin abbremsen musste und fuhr der Fahrerin wegen zu geringen Abstandes mit ihrem Opel auf. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Wangen

Auto zerkratzt

In der Welfenstraße in Neuravensburg wurde im Laufe der Woche ein am Straßenrand geparktes Auto zerkratzt. Der bislang nicht bekannte Täter verursachte an dem schwarzen Fiat 500 einen Schaden, der sich auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Kißlegg

Nach häuslichem Streit in Polizeigewahrsam

Nach einem häuslichen Angriff auf seine Frau und seinen noch minderjährigen Schwager ist ein 40 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen in eine polizeiliche Arrestzelle gebracht worden. Der Mann soll zuvor seine 19 Jahre alte Frau geschlagen und den Schwager am Hals gepackt haben. Beiden drohte er außerdem mit dem Tod. Anschließend flüchtete der stark alkoholisierte Mann aus dem Haus und wurde von einer Polizeistreife im Schlosspark gestellt. Er wurde, da er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv zeigte, in Polizeigewahrsam genommen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung zu.

Wangen

Autofahrerin die Vorfahrt genommen

Die Lenkerinnen zweier Autos sind am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 8042 bei Karsee verunfallt. Eine 41 Jahre alte Daimler-Fahrerin, die die Straße zwischen den Gehöften Oberwies und Grub befuhr, kreuzte die Kreisstraße und nahm dabei einer 58-jährigen Skoda-Lenkerin die Vorfahrt, die von Hannober nach Karsee unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Weingarten

Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Franz-Beer-Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die 59 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr langsam über den Parkplatz und suchte nach einer Parklücke, als der 75-jährige Radler ihr in die Fahrzeugseite fuhr. Der Fahrradfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Weingarten

Nach Spiegelstreifer - Autofahrer gesucht

Einen Autofahrer, dessen Wagen am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Wolfegger Straße von einem entgegenkommenden Renault beschädigt wurde, sucht aktuell das Polizeirevier Weingarten. Der Fahrer des Renaults war auf dem Weg nach Unterankenreute, als er mit dem linken Außenspiegel einen Wagen im Gegenverkehr streifte. Der Fahrer des Wagens sowie Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sollen sich unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Bad Waldsee

Radfahrer von Auto erfasst

Beim Abbiegen mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist ein 48 Jahre alter Dacia-Fahrer am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Aulendorfer Straße. Der Pkw-Lenker wollte bei grüner Ampel von der Aulendorfer Straße nach links in die Steinenberger Straße einbiegen und übersah dabei einen Radfahrer. Dieser hatte ebenfalls "grün" und fuhr von der Bahnhofstraße geradeaus in die Aulendorfer Straße. Durch die Kollision wurde das Fahrrad des Radlers schwer beschädigt. Er erlitt nach ersten Einschätzungen glücklicherweise eher leichte Verletzungen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 33-jährige Zweiradlenker ohne Licht unterwegs gewesen sein.

