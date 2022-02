Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pöbelnder Mann steigt betrunken aufs Rad

Mit einer Strafanzeige muss ein 26-jähriger Mann rechnen, der am Mittwochabend im Stadtgebiet gleich mehrfach negativ aufgefallen ist. Gegen 18 Uhr pöbelte er Passanten und Besucher des Graf-Zeppelin-Hauses an. Gegenüber den verständigten Polizeibeamten trat der aggressive Mann vollkommen uneinsichtig auf und kam dem ausgesprochenen Platzverweis nur sehr zögerlich nach. Etwa eine Stunde später trafen die Polizisten den deutlich alkoholisierten Mann dann auf seinem Fahrrad an, obwohl sie ihn zuvor auf die Konsequenzen einer Trunkenheitsfahrt angesprochen und die Fahrt untersagt hatten. Da die Atemalkoholmessung bei der Kontrolle über 2,2 Promille anzeigte, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Betrugsmasche falscher Bankmitarbeiter

Telefonbetrügern ist Anfang der Woche ein 61-jähriger Mann aus dem Bereich Friedrichshafen auf dem Leim gegangen. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und riet seinem Gegenüber, die Sicherheitsstufe seines Kontos zu erhöhen. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger den Mann dazu, mehrere Vorgänge über seine Smartphone-App zu veranlassen und gelangte dabei mutmaßlich an Zugangspasswörter. Wenige Tage später rief den 61-Jährigen ein Mitarbeiter seiner Hausbank an, und machte ihn auf zwei Kontobewegungen von je mehreren tausend Euro aufmerksam. Das Kreditinstitut konnte die Überweisungen glücklicherweise stornieren, weshalb dem Opfer kein finanzieller Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet

Strafrechtliche Folgen kommen auf einen 45-jährgen Autofahrer zu, der am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr einen Unfall verursacht und danach zu Fuß die Flucht ergriffen hat. Mutmaßlich alkoholisiert und mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Mann auf der Jettenhauser Straße in Richtung Berg und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einer Straßenlaterne kollidierte. Nach dem wuchtigen Aufprall, bei dem an seinem Smart Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, torkelte der Mann den Aussagen von Ersthelfern zufolge über die Fahrbahn und ergriff umgehend die Flucht. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 45-Jährigen im Rahmen der Fahndung an und nahm ihn vorläufig fest. Die Beamten brachten den leicht verletzten Fahrer in eine Klinik, wo ihm Blut entnommen wurde. Sein Wagen musste indes abgeschleppt, die zerstörte Laterne durch die Stadtwerke fachmännisch abgebaut werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war an den Bergungsmaßnahmen auch die Feuerwehr beteiligt.

Friedrichshafen

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Rund 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Paulinenstraße ereignete. Der 33-jährige Fahrer eines Renault Master war in Richtung Stadtmitte unterwegs und kollidierte auf Höhe der Einmündung Werderstraße mutmaßlich aufgrund einer Fehleinschätzung mit dem Opel Zafira eines entgegenkommenden 48-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 15 und 16.30 Uhr einen auf dem Privatparkplatz am Romanshorner Platz geparkten BMW X3 beim Rangieren angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unachtsamkeit beim Abbiegen

Eine Unachtsamkeit beim Abbiegen war am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Albrechtstraße. Eine 23-jährige bog nach links in die Rosenstraße ein, fuhr dabei einen zu engen Bogen und kollidierte mit dem Opel einer 31-Jährigen, die verkehrsbedingt an der Einmündung stand. Bei dem Zusammenstoß entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 6.000 Euro, am Opel etwa 2.500 Euro Sachschaden. Die Beteiligten bleiben glücklicherweise unverletzt.

Tettnang

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der K 7790. Eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende 48-jährige Mercedes-Lenker an der Einmündung Fünfehrlen nach links abbiegen wollte und dafür abbremste. Beim Aufprall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden. Der Wagen des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Zündler beschädigen Parkbank - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag eine Parkbank in der Obere-St.-Leonhard-Straße beschädigt, indem sie auf ihr Verpackungsreste eines Fast-Food-Restaurants anzündeten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Beamten des Polizeireviers Überlingen in Verbindung zu setzen.

Frickingen

Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Schwere Verletzungen zog sich ein 65-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7785 zwischen Leustetten und Frickingen zu. In Richtung Leustetten fahrend hob sich in einer Rechtskurve das Rad seines Beiwagens, woraufhin er auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. In der Folge schleuderte der Kraftrad-Fahrer mit seiner Maschine über die Fahrbahn und kam mehrere Meter neben der Straße zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Am Pkw wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, musste die K 7785 bis etwa 17.45 Uhr voll gesperrt werden.

