Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizist bei Unfallaufnahme von Auto erfasst

Verletzt worden ist ein Polizist am Mittwochabend während einer Verkehrsunfallaufnahme in der Ulmer Straße, als er von einem Pkw angefahren wurde. Der Beamte aus Ravensburg war gegen 20 Uhr dabei, an der Nothelfer-Brücke einen Vorfahrtunfall aufzunehmen, bei dem geringer Sachschaden entstanden war. Eine 83 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Weingarten unterwegs war, übersah den Streifenwagen samt eingeschaltetem Blaulicht, mit dem die Unfallstelle abgesichert war, und fuhr auf. Dabei erfasste sie mit ihrer A-Klasse den Polizisten, der gerade am Kofferraum des Streifenfahrzeugs stand. Er wurde glücklicherweise lediglich leicht am Bein verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Durch diesen Unfall entstand am Polizeiwagen und dem Mercedes ein Schaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Die Straße war zur Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Die Seniorin hat neben der Unfallanzeige auch mit möglichen führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ravensburg

Räder gestohlen

Gleich mehrere Fahrräder sind wohl im Laufe des Montagabends an einer Boulderhalle in der Deisenfangstraße gestohlen worden. Die Täter entwendeten die teils mit Fahrradschloss gesicherten Räder zwischen 19 und 22.30 Uhr. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Diebstähle. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Verkehrsunfall in der Wangener Straße

Hohen Sachschaden und zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Ein 76 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr auf dem Weg in Richtung A 96 kurz nach dem Ortsausgang einem vor ihm auf der Straße wartenden BMW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf einen vor ihm wartenden VW aufgeschoben. Während die Lenker von BMW und VW unverletzt blieben, erlitten eine 62 Jahre alte Beifahrerin im BMW und der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Sie mussten medizinisch versorgt werden. Der Schaden, der durch den Unfall an den drei Pkw entstand, beläuft sich auf insgesamt etwa 16.000 Euro.

Aichstetten

Mitarbeiterin eines Supermarkts angegriffen

Geschlagen haben soll eine 25 Jahre alte Frau am Mittwochnachmittag in der Hochstraße die Mitarbeiterin eines Supermarktes. Die Angreiferin verletzte die Mitarbeiterin leicht. Zudem bestand für die 25-Jährige bereits ein Hausverbot für den Markt, weshalb sie nun neben der Anzeige wegen Körperverletzung auch noch mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Hausfriedensbruchs zu rechnen hat.

Wangen

Vorfahrt genommen

Einem Auto die Vorfahrt genommen hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr an der Kreuzung Gegenbauerstraße/Buchweg. Der 23 Jahre alte Schwerlastlenker wollte von der Gegenbauerstraße kommend rechts in den Buchweg einbiegen. Dabei übersah er einen 59-Jährigen in seinem VW, der von Ravensburger Straße herkam. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Wangen

Versuchte Brandstiftung an Kirche

Gleich an mehreren Stellen hat ein Brandstifter am Dienstag versucht, die evangelische Stadtkirche auf dem Bahnhofsplatz anzuzünden. Der bislang nicht bekannte Täter entzündete zwischen 9 und 18.30 Uhr eine Kartonschachtel auf einem Stehtisch im Eingangsbereich, sowie mehrere Hefte auf einer Holztreppe in einer Abstellkammer und Papier im Zugang zum Gebetsraum. Glücklicherweise griff keines der kleinen Feuer über, lediglich die Holztreppe im Abstellraum wurde leicht angesengt. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, im Laufe des Tages in der Kirche waren oder rund um die Kirche Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Baum angefahren

Auf etwa 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Fahrzeuglenker zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an einem Baum in der Kirchstraße verursacht hat. Der unbekannte Lenker beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren den gepflanzten Baum und fuhr im Anschluss davon. Die Polizei geht davon aus, dass der Flüchtige ein größeres Fahrzeug gefahren hat. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Radmuttern gelöst

An einem Baustellenfahrzeug hat ein Unbekannter am Mittwoch die Radmuttern gelöst. Der Fahrer des Fahrzeugs bemerkte die gelösten Muttern während der Fahrt auf der L 275 zwischen Haslach und Aulendorf und hielt sofort an. Bei einer Kontrolle entdeckte er, dass vier der fünf Muttern komplett fehlten, lediglich eine mit Schloss gesicherte Mutter hielt das Rad nach am Fahrzeug. Der Fahrer war zuvor auf Baustellen in Bergatreute, Liebenau und Ravensburg tätig. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Rad mutwillige gelöst wurde. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell