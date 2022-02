Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrüger erbeuten mit Schockanruf fünfstellige Summe

Um einen fünfstelligen Euro-Betrag haben Betrüger am vergangenen Donnerstag einen 58-jährigen Mann gebracht. Eine bislang unbekannte Frau gab sich am Telefon gegenüber dem Opfer als Angehörige aus und schilderte in weinerlicher Stimme, soeben eine Person bei einem Verkehrsunfall getötet zu haben. Ein angeblicher Polizeibeamter schilderte dem 58-Jährigen in der Folge am Telefon, dass eine Kaution von 50.000 Euro erforderlich sei, um eine Inhaftierung der Frau abzuwenden, was von einem angeblichen Staatsanwalt bekräftigt wurde. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Betrügerbande ihr Opfer dazu, das Geld in bar abzuheben. Eine Einzahlung sollte den Betrügern zufolge eigentlich bei der Gerichtskasse beim Amtsgericht in Konstanz erfolgen. Da die Gerichtskasse jedoch angeblich aufgrund eines technischen Defekts kein Geld annehmen kann, wurde eine Übergabe des Geldes auf einem Parkplatz am Sankt-Stephans-Platz vereinbart. Zwischen 15.30 und 15.45 Uhr übergab der 58-Jährige das Bargeld schließlich einer bislang unbekannten Frau auf besagtem Parkplatz. Als der Mann in der Folge seine Angehörige bei der Polizei abholen wollte, flog der Schwindel auf. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen Bandenbetrugs und bittet unter Tel. 07541/701-0 etwaige Zeugen der Geldübergabe um Hinweise zu der Unbekannten, die als Mitte 40 bis Mitte 50 Jahre alt und als etwa 165 bis 170 cm groß beschrieben wird. Die Frau soll korpulent sein und schulterlanges hellbraunes glattes Haar mit grauen Strähnen tragen. Bekleidet war die Tatverdächtige mit einem langen braun/grauen Anorak. Sie trug eine OP-Maske und eine Handtasche mit einem Riemen mit Schlangen- oder Krokodilmuster. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Betrügerbanden, die mit sogenannten Schockanrufen ihre Opfer verunsichern und um ihr Erspartes bringen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie umgehend selbstständig Kontakt mit ihren Familienangehörigen auf. Geben Sie auf keinen Fall Auskünfte über Ihr Erspartes oder über Wertgegenstände und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Verständigen Sie sofort die Polizei, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Weitere Informationen zu dieser oder weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Streit unter Mitbewohnern eskaliert

Nach einer heftigen Auseinandersetzung zweier Mitbewohner am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Ermittlungen zufolge soll ein 54-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand das Inventar seiner Wohnung zertrümmert haben, woraufhin ein 39-jähriger Bewohner einschritt. Dabei sei es zur Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf beide unter anderem mit einer Bratpfanne aufeinander einschlugen und der Ältere seinem Kontrahenten mit einem Messer gedroht haben soll. Der 54-Jährige erlitt mehrere Platzwunden und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.

Eriskirch

Betrunkener Radfahrer

Mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 47-jähriger Mann rechnen, der am Mittwochabend mit einem Fahrrad durch Eriskirch unterwegs war. Polizeibeamte kontrollierten den Mann, da er offensichtlich starke Schwierigkeiten hatte, geradeaus zu fahren und auf Höhe des Streifenwagens aufgrund seiner Alkoholisierung von seinem Rad stürzte. Da eine Atemalkoholmessung etwa 1,4 Promille ergab, musste der 47-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo eine Blutprobe veranlasst wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Eriskirch

Kind auf dem Schulweg von Pkw erfasst

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr musste ein 10-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Radler war auf der Mariabrunner Straße unterwegs und wollte nach links auf das Schulgelände abbiegen. Eine nachfolgende 19 Jahre alte Audi-Fahrerin erkannte das Manöver des Kindes nicht und fuhr auf. Durch die Kollision stürzte der 10-Jährige auf die Fahrbahn. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben, dass der Junge glücklicherweise keine Blessuren davontrug. Lediglich das Kinderfahrrad wurde beschädigt.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Nissan-Lenker war auf der Loretostraße in Richtung Lindauer Straße unterwegs und übersah an der Kreuzung die von rechts aus der Goethestraße kommende 55 Jahre alte VW-Fahrerin. Infolge der Vorfahrtsmissachtung stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro, am VW auf etwa 3.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen / Markdorf / Hagnau

Verkehrskontrollen

Nachdem die Polizei am Mittwoch im westlichen Bodenseekreis verstärkt Verkehrsteilnehmer unter die Lupe genommen hat, müssen zahlreiche Fahrer mit Konsequenzen rechnen. Bei den Schwerpunktkontrollen, die vorwiegend im Bereich Überlingen, Markdorf und Hagnau stattfanden, stellten die Beamten neben 35 Gurtsündern unter anderem auch 37 Fahrer fest, die während der Fahrt unerlaubt ein technisches Gerät bedienten. Des Weiteren bemängelten die Ermittler bei mehreren Verkehrsteilnehmern die unzureichende Ladungssicherung oder unerlaubte Fahrzeugveränderungen. Für zwei Fahrer endete die Weiterfahrt - einer musste seinen Pkw aufgrund des Verdachts einer Drogenbeeinflussung stehen lassen, der andere aufgrund eines nicht bestehenden Versicherungsschutzes. Insbesondere fiel die hohe Zahl der durch Handynutzung abgelenkten Fahrer negativ auf. Ablenkung ist neben Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen häufig ursächlich für Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb appelliert das Polizeipräsidium Ravensburg an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer, die nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr bringen können, und legt auch weiterhin großen Wert auf die Verkehrssicherheitsarbeit.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in Oberuhldingen ereignet hat. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer war auf dem Gemeindeverbindungsweg "Am Roggersberg" unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er lenkte seinen Opel in eine Böschung und schleuderte in der Folge frontal in die gegenüberliegende Leitplanke. Der 21-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich am Opel auf etwa 3.000 Euro, an der Verkehrseinrichtung auf mehrere hundert Euro.

Hagnau

Nach Unfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Meersburg eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmittag auf der K 7746 von der Fahrbahn abkam. Unfallspuren zufolge war der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ittendorf unterwegs und verlor auf Höhe des Sportplatzes in Hagnau die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Verkehrsschild. Im Anschluss suchte der Unbekannte beschleunigt das Weite, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Wagen geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden und geht bereits ersten Spuren nach.

Heiligenberg

Rollerfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn

Mit seinem Motorroller gestürzt ist ein 15-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Oberbetenbrunn und Sennberg. Der Fahrer verlor auf einer gefrorenen Wasserschicht auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Zweirad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der leicht beschädigte Roller mutmaßlich manipuliert worden war, weshalb die Beamten das Fahrzeug zur näheren Überprüfung beschlagnahmten. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an.

Sipplingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 10 und 13 Uhr in der Weinbergstraße einen geparkten Wagen touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Am Mercedes entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweisen zufolge soll im Tatzeitraum ein unbekannter Fahrer eines weißen Lieferwagens dort rangiert haben. Ob dieser in Verbindung mit dem Unfall steht, kann aktuell nicht gesagt werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

