Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sexuelle Belästigung

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung haben Beamte des Kriminalkommissariats Sigmaringen gegen einen 33 Jahre alten Mann eingeleitet. Dieser steht im Verdacht, am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße eine 27-Jährige zunächst mehrmals am Ärmel gezogen und sie im Anschluss unsittlich berührt zu haben. Nach der Tat flüchtete der 33-Jährige und konnte von mehreren Polizeistreifen gegen 18 Uhr am Leopoldplatz vorläufig festgenommen werden. Der 33-Jährige wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in eine Spezialklinik gebracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Sigmaringen

Baugerüst entwendet - Besitzer erkennt Teile wieder

Ein Baugerüst im Wert von rund 5.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in jüngster Zeit einem Gerüstbauer entwendet. Der Firmeninhaber erkannte am Dienstag Teile des Diebesguts auf einer Baustelle in Gutenstein wieder und verständigte die Polizei. Die Gerüstteile besitzen eine auffällig pinke Kennzeichnung und konnten so dem Besitzer zugeordnet werden. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen ermitteln wegen Diebstahls und bitten unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Polizei klärt Unfallflucht aufgrund eines Zeugenhinweises

Eine Verkehrsunfallflucht, bei der Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen dank des Hinweises eines Zeugen rasch aufklären. Gegen 20 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Sattelzuglenker in der Ziegelbühlstraße bei einem Wendemanöver gegen einen Sichtspiegel und beschädigte diesen stark. Obwohl der Fahrer den Unfall Zeugenaussagen zufolge bemerkt hat, fuhr er weiter. Der Zeuge verständigte die Polizei, welche den 40-Tonner kurze Zeit später bei einem Postverteilzentrum entdeckte. Die Beamten zeigten den Fahrer bei der Staatsanwaltschaft an.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Ziegelbühlstraße ereignet hat. Ein 85 Jahre alter Fiat-Fahrer missachtete aus der Graf-Mangold-Straße kommend die Vorfahrt eines 55-jährigen Ford-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fiat um die eigene Achse gedreht und kippte auf die Beifahrerseite. Beide Fahrer sowie die 44-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Fiat. Da zunächst gemeldet wurde, dass eine Person bei dem Unfall eingeklemmt wurde, war auch die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort. Dies bewahrheitete sich jedoch glücklicherweise nicht.

Bad Saulgau

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer verletzt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr in der Paradiesstraße ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Peugeot-Lenker kam etwa auf Höhe der Dr.-Josef-Drescher-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde von der dortigen Böschung abgewiesen und prallte gegen einen geparkten Jeep. Durch den Aufprall überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen. Der 77-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Peugeot.

Bad Saulgau

Über Verkehrsinsel gefahren

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro hat eine 59 Jahre alte Opel-Lenkerin am Dienstag gegen 11 Uhr in der Friedrich-List-Straße verursacht. Die Frau war abgelenkt und übersah eine Verkehrsinsel, die sie in der Folge überfuhr. Während die 59-Jährige unverletzt blieb, musste ihr stark beschädigter Wagen abgeschleppt werden. An der Verkehrsinsel wurde indes ein Verkehrszeichen beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell