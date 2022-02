Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Aach-Linz / Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht erbittet sich der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 Hinweise auf einen roten SUV der Marke Audi. Am Samstag, 5.2., gegen 18.10 Uhr soll der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer auf der L 194 zwischen Aach-Linz und Pfullendorf in einer Kurve trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung einen VW überholt haben. Hierbei scherte der Audi-Fahrer offensichtlich so knapp vor dem VW wieder ein, dass dieser stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Im Zuge des Ausweichmanövers touchierte der VW-Fahrer einen Leitpfosten, sodass der Außenspiegel abgerissen wurde. Der Audi-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Unfallaufnahme und die Schadensregulierung zu ermöglichen. Ersten Schilderungen zufolge könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug möglicherweise um einen roten Audi Q2 Facelift handeln.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen vier Teenager, die am Dienstag gegen 14.45 Uhr die Türe einer Holzhütte in der Schustergasse beschädigt haben sollen. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall vernommen und vier Personen von der Örtlichkeit davonlaufen sehen. Eine Streife kontrollierte das Quartett anschließend im Stadtgebiet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt.

Herbertingen / Hundersingen

Diebstahl aus Pegel-Messhäuschen

Einen Druckluftkompressor im Wert von etwa 100 Euro entwendeten bislang unbekannte Personen im Zeitraum von Donnerstag, 3.2., bis Dienstag, 8.2., aus einem Pegel-Messhäuschen im Bereich der Donaustraße. Um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, flexten die Täter gezielt die Türbeschläge der Eingangstüre ab. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Donnerstag, 3.2., bis Samstag, 5.2., auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Otterswanger Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß im genannten Zeitraum mit seinem Fahrzeug gegen einen ausgestellten Pool und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ausgehend von den Unfallspuren könnte das Unfallfahrzeug in der Farbe Orange lackiert sein. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

