Eriskirch

Schwerlastverkehr kontrolliert

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ravensburg hat am Dienstagmorgen auf der B 31 auf Höhe eines Obst-Großmarktes den Schwerlastverkehr unter die Lupe genommen. Von insgesamt 22 kontrollierten Lastwagen und Sattelzügen waren zwei ohne die nötige Ladungssicherung unterwegs. An zwei anderen Fahrzeugen stellten die Beamten so erhebliche Mängel fest, dass sie den Fahrern die Weiterfahrt untersagten. Ein kontrollierter Fahrer war mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und hat nun mit einer Anzeige zu rechnen. Auf einen anderen Lenker kommt eine Anzeige wegen Überladung zu. Er, sowie die beiden Fahrer ohne ausreichende Ladungssicherung, mussten noch an der Kontrollstelle die festgestellten Mängel beseitigen. Zwei weitere Fahrer hatten ihre Lenk- und Ruhezeiten überschritten, auf einen kommt nun sogar eine Strafanzeige zu, da er sein Kontrollgerät manipuliert hatte.

Überlingen

Autofahrer ohne Führerschein

Wohl seit mehreren Jahren ist ein 53 Jahre alter Mann aus Überlingen schon ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs. Der 53-Jährige wurde am Dienstagnachmittag von einer Überlinger Polizeistreife hinterm Steuer eines Geschäftswagens kontrolliert und konnte auf Nachfrage keine Fahrerlaubnis vorweisen. Lediglich einen Ausdruck eines Führerscheines führte er bei sich. Wie sich herausstellte, war ihm die Fahrerlaubnis vor Jahren abgenommen worden. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu rechnen. Eine Anzeige gegen seinen Arbeitgeber wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis wird geprüft.

Salem

Zwei Verletzte bei Unfall

Voll gesperrt werden musste die Landesstraße zwischen Salem und Bermatingen am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall, der sich um kurz nach 6.30 Uhr ereignet hat. Eine 60 Jahre alte Mitsubishi-Lenkerin war aus Bermatingen kommend nach Neufrach unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden Traktor zu spät erkannte. Sie fuhr auf den Traktor auf und wurde durch die Kollision auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort stieß sie mit einem dem VW Kleinwagen eines 48-Jährigen zusammen. Der VW wurde in den Acker geschleudert. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Die 60-jährige Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden, der sich auf insgesamt etwa 16.000 Euro beläuft. Der Schaden am Traktor fällt hingegen eher gering aus. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis kurz vor 10 Uhr gesperrt.

Hagnau

Beim Rangieren Auto übersehen

Hoher Sachschaden ist bei einem Rangierunfall am Dienstag kurz vor 13 Uhr in der Hauptstraße entstanden. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens wollte auf einem Parkplatz rückwärts an eine Hauswand fahren und übersah dabei einen geparkten BMW. Während der Schaden, der durch den Zusammenstoß am Lkw entstanden ist, mit etwa 500 Euro eher gering ausfällt, beläuft sich dieser am BMW auf etwa 12.000 Euro.

Friedrichshafen

Offenbar alkoholisiert Unfall verursacht

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Eisenbahnstraße touchierte am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein 65-jähriger Fiat-Fahrer einen geparkten Renault. Der Unfallverursacher begutachtete im Anschluss noch den geparkten Renault, verließ dann aber die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Der 65-Jährige wurde von den Polizisten zu Hause angetroffen. Hierbei konnten die Beamten bei dem Mann eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab etwa 1,7 Promille. Da der Unfallverursacher angab, auch nach dem Unfall zu Hause Alkohol konsumiert zu haben, wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Blutentnahmen durchgeführt, deren Ergebnis noch offen ist. Sofern das Ergebnis der Blutuntersuchung bestätigt, dass der 65-Jährige bereits zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert gewesen ist, muss er mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Friedrichshafen

Brandmeldeanlage in Tunnel löst aus

Zu einem Großeinsatz der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kam es am Dienstagabend nach einem Brandalarm im Waggershauser Tunnel auf der B 31. Wie sich nach einer Überprüfung herausstellte, war nicht etwa ein Brandgeschehen Anlass für die Alarmauslösung, sondern vielmehr eine große durch Reinigungsarbeiten aufgewirbelte Staubwolke. Der Tunnel wurde für den Verkehr von etwa 17.30 Uhr bis 19 Uhr gesperrt und konnte nach der Bestätigung des Fehlalarms und der Behebung technischer Probleme wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzfahrzeugen und etwa 170 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit insgesamt 10 Rettungsfahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften.

Hagnau am Bodensee

Verkehrsunfall

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Dienstag gegen 12.45 Uhr an einem BMW, der auf einem Anwohnerparklatz in der Hauptstraße geparkt war. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer wollte an der Örtlichkeit rückwärts einparken, um Ware zu entladen, und hatte hierbei das geparkte Auto übersehen. An dem 12-Tonner entstand bei der Kollision lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bermatingen

Bedrohung - die Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich mit einer Schreckschusswaffe bedroht wurden am Donnerstag gegen 19.30 Uhr zwei Jogger auf einem Feldweg zwischen der Ahausener Straße und der Röthenbachstraße auf Höhe an einer Brücke, die über den Bermatinger Bach führt. Demnach hätten drei Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren unvermittelt eine augenscheinliche Schreckschusswaffe vorgehalten und diese zweimal abgefeuert. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Ahausener Straße. Nach einer Verfolgung verloren die beiden Jogger die Jugendlichen im Bereich des Wohngebiets oberhalb der Ahausener Straße aus den Augen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um Hinweise zu den drei Jugendlichen. Ob es sich schlussendlich tatsächlich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat, konnte aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die beiden 40- und 30 Jahre alten Jogger blieben unverletzt.

