Landkreis Ravensburg (ots)

Baienfurt

Alkoholisiert am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife bei der Kontrolle eines 39-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 23.30 Uhr im Ortsgebiet entgegen. Weil ein Atemalkoholtest gut 0,9 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Ihn erwarten nun neben einer Anzeige ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Bad Waldsee

Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Mutmaßlich weil sie beim Linksabbiegen von der Straße "Ballenmoos" in die Frauenbergstraße zu weit ausgeholt hat, ist eine 45 Jahre alte Citroen-Lenkerin am Dienstag gegen 10.45 Uhr gegen einen entgegenkommenden Reisebus geprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Nachdem sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Fahrzeuge gestreift haben, bittet der Polizeiposten Bad Waldsee dringend um Zeugenhinweise. Eine 93-jährige Daimler-Fahrerin und eine 47 Jahre alte VW-Lenkerin hatten sich an der roten Ampel an der Kreuzung mit der Steinenberger Straße nebeneinander eingeordnet, um jeweils nach links und nach rechts abzubiegen. Beim Losfahren streiften sich die beiden Fahrzeuge aus noch unbekanntem Grund, wodurch Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Ein 48 Jahre alter Traktorfahrer hat am Dienstag gegen 11 Uhr im Buchholzweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW-Lenkers missachtet. Beim Zusammenstoß entstand am MB Trac geringer Sachschaden, am VW jedoch ein solcher in Höhe von rund 7.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Ebersbach-Musbach

Fahrzeug übersehen - Unfall

Rund 2.500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 22 Uhr in der Altshauser Straße entstanden. Beim Abbiegen von der Altshauser Straße in die Musbacher Straße übersah eine 24 Jahre alte Nissan-Lenkerin den BMW einer entgegenkommenden 50-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Aulendorf

Polizei sucht nach Spiegelstreifer Unfallverursacher

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf der L 286 zwischen Ebersbach und Aulendorf hat die Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker kam auf die Gegenfahrbahn und streifte eigenen Angaben zufolge den VW Golf einer 22-Jährigen. Am Golf wurde der Außenspiegel beschädigt, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Unbekannte setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. Hinweise zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug, an dem ebenfalls der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt sein dürfte, nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Waldburg

Zaun in Brand gesetzt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter am Freitag gegen 19 Uhr mehrere hölzerne Zaunelemente auf einem Grundstück in Badstuben in Brand gesetzt. Ein Passant entdeckte das Feuer und löschte es umgehend. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise.

Isny

Fahrzeug beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag einen VW Golf in der Straße "An den Wiesenzäunen" beschädigt. Der Unbekannte trat den Außenspiegel des Wagens, der auf der dortigen Wendeplatte geparkt war, ab. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Diebstahl in Leutkircher Schule

Am Hans-Multscher-Gymnasium haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche mehrere sogenannte "CO²-Ampeln" entwendet und zerstört. Die Unbekannten entnahmen die Ampeln aus Klassenzimmern, beschädigten sie und entsorgten sie im Bereich der Schule. Dem Gymnasium entstand dadurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu den Tätern.

