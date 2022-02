Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Horgenzell

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Sattelbach und Winterbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Autofahrer die Kreisstraße von Sattelbach in Richtung Winterbach. Er war alleine in seinem Pkw unterwegs. Hier traf er auf ein unbeleuchtetes, freilaufendes Pferd und kollidierte frontal mit diesem. Der braune Holsteiner erlag unmittelbar an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Opelfahrer konnte sich selbstständig aus seinem erheblich beschädigten Zafira befreien. Er erlitt nach medizinischer Erstversorgung nur leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich in der Nähe der Unfallstelle insgesamt vier Pferde aus ihrem Freigehege befreit und liefen u.a. auf der Kreisstraße. Der Pferdebesitzer war zur Unfallzeit bereits auf der Suche nach seinen Tieren. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Ravensburg bei dem Opelfahrer Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest. Die zu veranlassende Blutentnahme entnahm ein Arzt im Zuge der medizinischen Behandlung im Krankenhaus. Das Auto schleppte ein verständigtes Unternehmen von der Unfallstelle ab. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es während der Unfallaufnahme nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Unfallgeschehen dauern an.

