Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall an Kreuzung

Weil der Fahrer eines VW offensichtlich von der Sonne geblendet wurde, ereignete sich am Montag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Oberbergenstraße / Römerstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 61-jährige Unfallverursacher übersah demnach beim Einfahren von der Oberbergenstraße in den Kreuzungsbereich einen von rechts kommenden Audi, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 8.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Fehlalarm

Ein geplatzter Hydraulikschlauch sorgte am Montag gegen 19.45 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr in der Straße "Krumbach". Nachdem austretender Ölnebel einen Brandalarm ausgelöst hatte, wurde das Gebäude des betroffenen Unternehmens kurzzeitig geräumt. Der Alarm konnte jedoch bereits nach kurzer Überprüfung durch die Feuerwehr als Fehlalarm bestätigt werden.

Bad Saulgau

Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen

Binnen weniger Minuten entwendete am Montag gegen 18.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 43-Jährigen aus einem Einkaufswagen. Während die Frau ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Tierbedarfhandels in der Max-Eyth-Straße in ihrem Auto verstaute, muss eine unbekannte Person einen kurzen Augenblick genutzt haben, in dem der Einkaufswagen neben dem Auto unbeaufsichtigt war, und die offen darin liegende rot/orangene Geldbörse entnommen haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen, die zur genannten Zeit auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Pfullendorf

Diebstahl von Metallkabel

Im Zeitraum von Freitag, 4.2., bis Montag, 7.2., verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Firmengelände in der Straße "Hesselbühl". Von dem Gelände entwendeten sie daraufhin Metallkabel im Gewicht von etwa zwei Tonnen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen größeren Anhänger benötigten. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Zeugenhinweise.

Bad Saulgau

Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der B 32 zwischen Haid und Bad Saulgau ereignet hat, verunglückte ein 79-jähriger VW-Fahrer tödlich. Der Autofahrer war von Bad Saulgau in Richtung Altshausen unterwegs und geriet auf einem geraden Teilstück aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 79-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw kam nach dem Aufprall ebenfalls von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr an einem Abhang vor dem Umkippen gesichert werden. Der 55-jährige Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch die Notfallseelsorge betreut. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Sowohl der Pkw als auch der Lkw mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Während der Rettungsmaßnahmen war ein Großaufgebot der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Die B 32 ist seit dem Unfallzeitpunkt vollständig gesperrt, mit einer Aufhebung der Sperrung ist in den frühen Abendstunden zu rechnen. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell