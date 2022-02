Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Tatverdächtiger nach Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte identifiziert

Der Aufmerksamkeit mehrerer beim gestrigen sogenannten "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen in Ravensburg eingesetzter Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass ein 51-Jähriger nachträglich als Tatverdächtiger zu einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte identifiziert werden konnte. Der Mann steht im Verdacht, im Rahmen der coronakritischen Versammlung am Abend des Montags, 27.12.21, in Ravensburg einen Polizeibeamten angegriffen, umklammert und zu Fall gebracht zu haben. Nachdem der Tatverdächtige zunächst entkommen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Anhand seinerzeit gefertigter Bildaufnahmen konnten Beamte den 51-Jährigen gestern Abend beim "Spaziergang" wiedererkennen und ihn kontrollieren. Er wird sich nun wegen des Angriffs strafrechtlich verantworten müssen.

Ravensburg

Unfallflucht

Einen am Straßenrand geparkten Pkw hat ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag und Montag im Haldenweg beschädigt. Der streifte die Mercedes-E-Klasse vermutlich beim Vorbeifahren und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an dem Wagen zu kümmern. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Nach Verkehrsunfall davongefahren

Höchstwahrscheinlich rot war der Wagen desjenigen, der am Montag zwischen 11 und 14 Uhr in der Unteren Burachstraße einen am rechten Straßenrand abgestellten Opel Astra angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat. Er verursachte an dem Opel einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Sollten Sie in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Ravensburg um einen Anruf unter Tel. 0751/803-3333.

Grünkraut

Bei winterlichen Verhältnissen mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammengestoßen ist am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr ein BMW-Lenker auf der B32. Auf dem Weg nach Wangen geriet der 21-jährige Fahrer bei einem Überholmanöver am Ende der dreispurigen Ausbaustrecke nach der Rößlerhalde auf die Gegenfahrbahn. Er prallte mit dem VW eines entgegenkommenden 56-Jährigen zusammen. Der VW-Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen des Verursachers entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 15.000 Euro beläuft. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Fußgänger übersieht Auto

Eine die L325 entlangfahrende 56-Jährige in einem Daimler hat ein Fußgänger am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr bei Wangen-Weiler übersehen. Der 27 Jahre alte Mann trat hinter einem Müllfahrzeug auf die Straße und wurde dabei leicht von dem Pkw erfasst. Da er nach dem Unfall über Kopfschmerzen klagte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Isny

Fahrerin nach Spiegelstreifer gesucht

Nach einer Kollision mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Autos ist eine Autofahrerin am Montagmorgen kurz nach 12 Uhr im Bufflerweg davongefahren. Die Fahrerin des grünen Pkw stieß mit dem Außenspiegel eines ihr entgegenkommenden Ford Fusion zusammen, sodass an diesem ein Schaden von rund 150 Euro entstand. Die Fahrerin des grünen Wagens, die als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 165 cm groß und korpulent beschrieben wird, hielt auf Höhe des ehemaligen Krankenhauses noch an und stieg aus, fuhr dann aber weiter. Der Polizeiposten Isny hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Kißlegg

Verkehrsunfall auf verschneiter Straße

Ins Schleudern gekommen ist ein Nissan-Fahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Immenrieder Straße und hat dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. In einer Kurve verlor der 40 Jahre alte Lenker des Wagens die Kontrolle über seinen Pkw und prallte mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 24-Jährigen zusammen. Der Suzuki wurde durch die Kollision gegen einen Lichtmasten geschoben. Der Schaden, der insgesamt entstanden ist, wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Bad Wurzach

Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Eine Verletzte und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Ravensburger Straße. Eine 23 Jahre alte Citroen-Lenkerin nahm beim Einfahren von der Uhlandstraße her kommend einem 68-jährigen Busfahrer die Vorfahrt. Der Wagen der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß in den Gartenzaun eines Anwohners geschleudert. Sie selbst erlitt leichte Verletzungen, während der Busfahrer unverletzt blieb. Ein Rettungsdienst brauchte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Schlier

Graffitischmierereien in Wetzisreute

An zwei Gebäuden in der Jahnstraße haben Vandalen mit roter Farbe rechtsradikale Schmierereien angebracht. Der entstandene Schaden an den Hausfassaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

