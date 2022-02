Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Charlottenstraße. Ein 46-jähriger Toyota-Lenker hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 52-jährige BMW-Fahrer am Fußgängerüberweg abbremsen musste, und fuhr in der Folge auf. Am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro, am BMW auf rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung der Vogelsangstraße in die Eberhardstraße entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein 55 Jahre alter Ford-Lenker fuhr von der Vogelsangstraße in den Einmündungsbereich ein und nahm einem 41-jährigen Mercedes-Fahrer dabei die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.

Überlingen

Rollerfahrer stürzt und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18 Uhr in der Friedhofstraße ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen bislang unbekannten Motorroller-Fahrer. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit von der Owinger Straße über den Gehweg in die Friedhofstraße fuhr. Dort lenkte er sein Zweirad über eine Verkehrsinsel, stürzte und kollidierte mit einem auf dem Parkplatz der Wiestorschule stehenden Pkw. Ersthelfern gegenüber gab der augenscheinlich alkoholisierte und leicht verletzte Mann an, weder Polizei noch Rettungsdienst zu benötigen, und ergriff umgehend zu Fuß die Flucht. Er konnte trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorroller am Vormittag als gestohlen gemeldet worden war. Am Zweirad und am geparkten Pkw entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls, des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht. Der Flüchtige, der sich beim Unfall offenbar an der linken Wange verletzte, wird als rund 40 Jahre alt, etwa 185 - 190 cm groß und osteuropäisch beschrieben. Er hatte einen leichten Bauch, kurze braune Haare und einen ungepflegten 5-Tage-Bart. Der Mann trug eine olivgrüne Jacke und hatte eine weiße Umhängetasche bei sich. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Autos zerkratzt

Zwischen Sonntagabend und Montagabend haben Unbekannte in der Lindenstraße und in der Grabenstraße den Lack zweier Autos zerkratzt und dabei jeweils etwa 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist aktuell noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Pkw überschlägt sich - Fahrer unverletzt

Glück im Unglück hatte ein 35-jähriger Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr, als er neben der L 205 verunfallte. Der Peugeot-Lenker war von Billafingen in Richtung Owingen unterwegs und verlor bei glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden, ein Leitpfosten wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der 35-Jährige blieb beim Unfall unverletzt.

Salem

Unfall durch eingeschränkte Sicht

Eine beschlagene Frontscheibe war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Straße "Am Fohrenbühl". Ein 48-jähriger VW-Fahrer versuchte während der Fahrt die von innen angelaufene Scheibe frei zu wischen und übersah dabei ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Beim folgenden Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 1.300 Euro.

Meersburg

Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr mit der Mauer eines Cafés in der Steigstraße kollidiert und hat im Anschluss einfach das Weite gesucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Lenker eines VW-Touran entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit der Mauer zusammengestoßen. Erst eine Stunde später stellte sich ein 22-Jähriger bei der Polizei und gab an, der Unfallverursacher gewesen zu sein. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn eingeleitet. Während an der Mauer lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, wird dieser am VW auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Bermatingen

Illegal mit Pkw unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 33-jähriger Mann rechnen, der am Montagabend illegal mit einem Pkw zwischen Meersburg und Bermatingen unterwegs war. Polizeibeamte kontrollierten den Autofahrer, weil aufgefallen war, dass das am Wagen angebrachte Kennzeichen entstempelt und nicht auf den Pkw ausgestellt war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten darüber hinaus fest, dass der 33-jährige Mann hinterm Steuer keine gültige Fahrerlaubnis hat und augenscheinlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Sie untersagten dem Tatverdächtigen die Weiterfahrt, brachten ihn in eine Klinik, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde, und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die Beamten stellten sowohl das Auto als auch die dazugehörigen Papiere und das Kennzeichen sicher.

