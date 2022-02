Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Die 39-jährige Fahrerin eines Opel übersah beim Einfahren in einen Kreisverkehr die 73-jährige Fahrerin eines Renault, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Renault wurde bei der folgenden Kollision derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Einbruch und mutwillige Sachbeschädigung in privater Holzhütte

Bei einem Einbruch in eine private Holzhütte in Unterbergen beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 30.1., und Sonntag, 6.2., ein bislang unbekannter Täter mutwillig mehrere Einrichtungsgegenstände sowie die Fensterscheiben des Gebäudes. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Nennenswerte Wertgegenstände konnte der Einbrecher nicht erbeuten. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Widerstand und sexuelle Belästigung

Am Samstag gegen 21.30 Uhr teilte ein Zeuge eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Personen in der Schwabstraße mit. Die jungen Männer wurden daraufhin durch die verständigten Polizisten überprüft. Im Verlauf dieser Kontrolle entriss ein 23-Jähriger einem Beamten die zuvor ausgehändigten Ausweisdokumente und schlug dem Polizisten die Brille aus dem Gesicht. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 23-Jährige Widerstand und versuchte die Einsatzkräfte zu schlagen. Wie im Nachgang bekannt wurde, soll der junge Mann unmittelbar vor der Kontrolle eine 16-Jährige im Stadtgebiet ohne deren Einverständnis umarmt und geküsst haben. Die Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung gegen den 23-Jährigen aufgenommen, außerdem wird er wegen des tätlichen Angriffs auf den Polizeibeamten angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell