Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vermeintlicher Raub stellt sich als Streit heraus

Zu einem angeblichen Raub rückte die Polizei Friedrichshafen am Sonntagmittag in die Innenstadt aus. Ein 45-jähriger Anrufer behauptete am Telefon zunächst, Opfer eines Raubdelikts geworden zu sein und forderte unverzüglich die Polizei. Beim Eintreffen mehrerer Polizeibeamter stellte sich heraus, dass es weder zu einem Raub noch zu sonstigen Straftaten gekommen war. Der Mann hatte lediglich eine verbale Auseinandersetzung mit einer 30-jährigen Frau. Hilfe der Polizei wollte er plötzlich auch nicht mehr.

Markdorf

Mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Weil er im Verdacht steht, am Sonntag kurz nach Mitternacht mit seinem 1er BMW im Paradiesweg alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und danach das Weite gesucht zu haben, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 21-Jährigen. In den frühen Morgenstunden soll er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen sein und dort einen Metallzaun beschädigt haben. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen am Morgen zuhause an. Da eine Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille ergab, musste der junge Mann die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. An seinem Wagen entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Verkehrsunfallflucht ein und beschlagnahmten den Führerschein des 21-Jährigen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Salem

Auto nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall

Sachschaden entstand am Samstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Leopoldstraße. Eine 75-jährige stellte ihren Wagen ab und ging zum Einkaufen. Weil sie ihren Smart auf dem leicht abschüssigen Parkplatz jedoch nicht richtig gesichert hatte, rollte dieser kurze Zeit später langsam los und kollidierte mit einem stehenden Dacia. Am Smart entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden, am Dacia wird dieser auf mehrere hundert Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Salem

Betrunken hinterm Steuer erwischt

An Ort und Stelle endete die Weiterfahrt für einen 38-jährigen Pkw-Lenker, der am Samstagabend in Neufrach von der Polizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Da eine Atemalkoholmessung 1,4 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in eine Klinik begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein des 38-Jährigen.

Bereich Markdorf

Illegaler Handel mit Betäubungsmittel - Jugendlicher im Tatverdacht

Weil er im Verdacht steht, illegal mit Drogen Handel getrieben zu haben, ermittelt die Polizei Überlingen aktuell gegen einen 17-Jährigen. Beamte des Polizeireviers Überlingen waren bereits am Abend des 30.1.2022 auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, da er in einem Pkw saß, der mit erhöhter Geschwindigkeit von Markdorf in Richtung Bermatingen fuhr. Bei der Kontrolle der Insassen, zwei 19-Jährigen und des jugendlichen Tatverdächtigen, stellten die Polizisten typischen Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Sie fanden bei dem 17-jährigen Mitfahrer mehrere verdächtige Tütchen und insgesamt knapp 30 Gramm der Droge auf. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Ermittler ebenfalls fündig. Sie beschlagnahmten eine weitere Kleinmenge der illegalen Substanz und diverse Utensilien, die auf ein unerlaubtes Handeltreiben hindeuten. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

