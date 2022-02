Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher am Werk

Einbrecher haben am Sonntagabend versucht, in einen Gebäudekomplex am Torplatz einzusteigen. Kurz nach 21 Uhr versuchten die Täter unter anderem, über einen im Gebäude befindlichen Friseursalon ins Innere zu kommen. Sie beschädigten dabei aber die Türe des Geschäfts. An einem daneben befindlichen Imbiss schoben die Einbrecher einen Rollladen nach oben, konnten aber ebenfalls nicht eindringen. Schließlich versuchten die Täter ihr Glück bei einer Kellertüre des Gebäudes, scheiterten aber ebenfalls. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Hinweise auf die Einbrecher werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 23 Uhr im Haldenweg die Scheibe einer Balkontüre mit einem Stein eingeschlagen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Wegen der Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Ravensburg Ermittlungen eingeleitet, Hinweise können unter Tel. 0751/803-3333 gegeben werden.

Ravensburg

Korrektur einer Pressemeldung

Entgegen unserer gestrigen Meldung "Ravensburg- Unbekannte brechen Gartenhäuser auf" wurden die Lauben nicht in Torkenweiler, In der Baumwiese, sondern in der Dauerkleingartenanlage in Mariatal, An der Blumenau, aufgebrochen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Ravensburg

Häuslicher Streit fordert Rettungsdienst und Polizei

Wegen häuslicher Gewalt sind Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend in der Kanalstraße tätig geworden. Ein 30 Jahre alter Mann warf seiner 37 Jahre alten Frau nach einem Streit einen Teller an den Kopf. Weiter soll er sie mehrfach getreten und geschlagen haben, sodass diese mehrere Verletzungen davontrug. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat den Mann der Wohnung verwiesen und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weingarten

Autoscheibe beschädigt

Die Scheibe eines geparkten Wagens wurde am Samstag kurz vor 12 Uhr im Möwenweg eingeschlagen. Der unbekannte Täter verursachte an der Scheibe einen Schaden im dreistelligen Bereich. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen für die Beschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Altshausen

Gegen Hauswand gefahren

Wuchtig gegen eine Hauswand geprallt ist eine Autofahrerin am Samstag gegen 13 Uhr auf einem Firmengelände in der Ravensburger Straße. Die 74 Jahre alte Frau wollte ausparken und verwechselte dabei wohl das Gas- mit dem Bremspedal. Sie steuerte ihren Toyota gegen die Hauswand und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Isny

Party aufgelöst

Mehrere Polizeistreifen haben am frühen Sonntag eine Party in der Lohbauerstraße aufgelöst. Etwa 50 Personen, teils Jugendliche, sollen sich dort in einer Kellerwohnung getroffen haben. Bei den Teilnehmern fanden die Beamten unter Anderem ein Klappmesser, einen Schlagring und eine Schreckschusspistole. Die Besitzer der Waffen haben nun mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen. Die illegalen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

