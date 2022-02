Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 06.02.22 aus dem Bodenseekreis

Uhldingen-Mühlhofen (ots)

Nach Schlägerei die Polizei beleidigt

Zu einer Schlägerei zwischen einem 25jährigen und einem 22jährigen kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Pilsbar in Uhldingen-Mühlhofen. Wechselseitig schlugen die Kontrahenten aufeinander ein und es kam auch zu Bedrohungen. Bei der Abklärung des Sachverhalts beleidigte einer der Täter noch mehrfach einen Polizeibeamten. Eine Person musste in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Frickingen

Autofahrerin kommt auf die Gegenfahrbahn

Auf die Gegenfahrbahn geriet am Samstagmorgen eine Autofahrerin in Frickingen, Beim Luckengraben. In der Folge stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wird wegen dem Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot angezeigt.

Überlingen

Unbekannte zerkratzen Autolack

In der Zeit zwischen vergangenem Dienstag und Samstag kam es in der Klosterstraße in Überlingen zu zwei Sachbeschädigungen. An einem geparkten Fiat 500 und einem Mercedes ML wurde jeweils eine Tür zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zeugen, die dementsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040)

Überlingen

Streiterei vor Waschanlage - Polizei sucht Zeugen

Offensichtlich wegen eines unnötig laufenden Automotors kam es am Samstag um 13.00 Uhr beim Kärcher Clean Park im Oberriedweg zum Streit zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf soll es zu einem Faustschlag ins Gesicht gekommen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell