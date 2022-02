Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 06.02.2022 aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch (ots)

Betrunkene schlägern sich vor Gaststätte

Zu einer handfesten Schlägerei kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht vor einer Gaststätte in der Bachstraße. Sechs junge Männer prügelten sich aus bislang nicht bekanntem Grund. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Täter, ein Dritter konnte festgehalten werden. Alle vier angetroffenen Personen wurden verletzt. Einer musste zur Behandlung einer Kopfwunde in eine Klinik gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Grund der Auseinandersetzung und der Identität der Flüchtigen dauern an.

Leutkirch

Asylbewerber geraten aneinander

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 13.00 Uhr in einer Leutkircher Asylbewerberunterkunft. Warum die beiden 24jährigen gambischen Landsleute in Streit gerieten, ist Gegenstand der momentanen Ermittlungen. Das Ganze artete derart aus, dass der eine den anderen zwar nur oberflächlich mit einer Schere verletzte, aber ihm im weiteren Verlauf zwei Bisswunden zufügte, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der namentlich bekannte Tatverdächtige bereits von der Örtlichkeit entfernt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Vogt

Polizeihubschrauber unterstützt bei Personensuche

Wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Samstagmorgen ein 34jähriger Mann in Vogt. Der Mann legte in seiner Wohnung Feuer und flüchtete. Nachbarn konnten den Brand löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Zur Suche nach dem Flüchtigen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Mann konnte wenig später in der Nähe seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde in eine Spezialklinik verbracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ravensburg

Betrunkener wurde geschlagen

Ein stark alkoholisierter 23jähriger wurde am Samstag mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er gab an, kurz vor Mitternacht an der Ecke Marienplatz/Rosenstraße von mehreren Personen zusammengeschlagen worden zu sein. Zeugen, die zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Unbekannte brechen Gartenhäuser auf

In Torkenweiler, In der Baumwiese, wurden in der Zeit von Mittwoch bis Samstag vier Gartenhäuser aufgebrochen. Aus einem wurde ein Verbandkasten entwendet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Ravensburg

Betrunkener gerät in Polizeikontrolle

Einen Ford Focus kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntag, kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet von Ravensburg. Die Beamten staunten nicht schlecht, als ein Alcotest bei dem 25jährigen Fahrer einen Wert von über drei Promille anzeigte. Eine Blutentnahme und die Einbehaltung des Führerscheins waren die logische Konsequenz für den Fahrer. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

