Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 06.02.22 aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen (ots)

Fahrraddieb wird rabiat

Ein 48jähriger Mann versuchte am Samstag gegen 18.00 Uhr vor einem Discounter in der Meßkircher Straße ein Fahrrad zu stehlen. Bei dem Versuch das angeschlossene Rad wegzureißen, beschädigte es der Dieb und wurde zudem vom Besitzer des Rades überrascht. Der 48jährige ging auf den Besitzer los. Diesem, und einem zu Hilfe eilenden Zeugen gelang es den 48jährigen zu Boden zu bringen. Gegenüber den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, beleidigte sie aufs unflätigste und bedrohte sie mit dem Tod. Da der 48jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dagegen wehrte er sich massiv. Die Nacht verbrachte der Mann dann in der Arrestzelle. Er muss sich nun wegen verschiedener Straftaten vor der Staatsanwaltschaft verantworten und die Kosten für den Aufenthalt in der Zelle kommen zusätzlich auf ihn zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell