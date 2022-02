Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen

Junger Mann mit Drogen und Messer unterwegs

Bei einer Personenkontrolle im Bereich der Wiestorschule nahmen Polizeibeamte bei einem 25-jährigen Tatverdächtigen deutlichen Cannabisgeruch war. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten sie bei ihm eine geringe Menge Cannabis und ein verbotenes Einhandmesser auffinden. Der junge Mann muss sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz verantworten.

Friedrichshafen

Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Leichte Verletzungen zog sich am Freitagabend um 17:37 Uhr eine 59-jährige Radfahrerin zu, als sie in der Äußeren Aillinger Straße mit einem Renault Clio zusammenstieß. Nach ersten Ermittlungen fuhr die Geschädigte Radfahrerin auf dem Radweg in Richtung Aillingen. Im weiteren Verlauf des Radwegs folgte sie nicht mehr diesem, sondern wechselte auf den Gehweg und überquerte mit dem Rad einen Fußgängerüberweg. Hier wurd sie von einem 81-jährigen Fahrer eines Renault Clio übersehen und es kam zur Kollision. Die Radfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

