Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 30

Bad Waldsee / Landkreis Ravensburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich hat sich am Freitag kurz nach 13 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Bad Waldsee ereignet. Eine 38 Jahre alte Dacia-Lenkerin war mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen in Richtung Ravensburg unterwegs, geriet auf Höhe des Urbach-Viadukts aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Bordstein. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte über die Straße und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie erlitt den ersten Erkenntnissen zufolge schwere-, ihre beiden Mitfahrer, ein 20-jähriger Mann und eine 19 Jahre alte Frau, leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht. Der 34-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Dacia entstand rund 5.000 Euro, am Lkw etwa 20.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B 30 bis etwa 16.45 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell