Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der B 32 ereignete. Bei seiner Fahrt von Sigmaringendorf nach Scheer musste der 36-jährige Fahrer eines Ford abbremsen, da auf der Strecke ein weiterer Verkehrsteilnehmer von einem Feldweg auf die Bundesstraße einbog. Ein nachfolgender 53-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Ford auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Unfallstelle musste von der Straßenmeisterei aufgrund von austretendem Diesel mit einem Bindemittel abgestreut werden.

Ostrach

Verkehrsunfallflucht - die Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Landesstraße zwischen Pfullendorf und Mengen ereignet hat. Vermutlich gegen 3.30 Uhr überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eine bauliche Fahrbahntrennung und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen dunkelbraunen Audi gehandelt haben. Hinweise zum Unfallhergang sowie dem Unfallverursacher werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 39-Jähriger, den Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf am Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Einfang" kontrollierten. Wie sich herausstellte, ist der Fahrzeuglenker nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem muss die 36-jährige Fahrzeughalterin, die sich auf dem Beifahrersitz befand, mit einer Anzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell