Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorroller gestohlen

Einen geparkten schwarzen Motorroller haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr in der Beethovenstraße gestohlen. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Motorrollers vom Typ "KSR Solutions Explorer Speed 50" geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Tierabwehrspray versprüht

Mit Tierabwehrspray hat ein 17-jähriger Tatverdächtiger seinen 46-jährigen Kontrahenten am Donnerstagabend in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz besprüht. Hintergrund soll den ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit um die Maskentragepflicht gewesen sein. Nach der Tat flüchtete der Jugendliche und stellte sich am späten Abend selbst der Polizei. Der 46-Jährige musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Hintergrund der Geschehnisse und warum der Jugendliche das Abwehrspray einsetzte, sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Tettnang

Unbekannter Rollerfahrer bedroht zwei Männer mit Machete - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwei junge Männer mit einer Machete bedroht und mit dem Motorroller verfolgt haben soll, ermittelt der Polizeiposten Tettnang. Angaben der 18 und 19 Jahre alten Opfer zufolge, die zur Tatzeit im Schlosspark saßen, sei der ihnen nicht bekannte Mann mit einem roten Motorroller vorgefahren und dann mit gezogener Machete auf sie zu gerannt. Sie ergriffen die Flucht in Richtung Schlossstraße und wurden dabei kurzzeitig vom Tatverdächtigen auf dem Roller verfolgt, bevor dieser das Weite suchte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos. Der Hintergrund der Vorkommnisse ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Tatverdächtigen, der als dunkel gekleidet und kräftig beschrieben wird und einen schwarzen Helm sowie ein Beinholster für seine Machete getragen haben soll, nimmt die Polizei unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Siggenweiler

Ape prallt gegen Lastwagen

Eine verletzte Person und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Neunerweg ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer einer APE (Motordreirad) kam in einer leichten Rechtskurve aus bislang nicht bekannter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Beim Zusammenstoß zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An seinem nicht mehr fahrbereiten dreirädrigen Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 1.000 Euro. Am Lkw wird der Sachschaden auf rund 500 Euro beziffert.

Langenargen

Mutmaßlicher Einbruchsversuch

Offenbar versucht Autos zu öffnen und in ein Wohnhaus in der Jahnstraße einzubrechen hat ein Unbekannter am Freitagmorgen gegen 1 Uhr. Ein Zeuge war auf den dunkel gekleideten Mann, der augenscheinlich ein Brechwerkzeug bei sich getragen und sich an einer Haustür zu schaffen gemacht haben soll, aufmerksam geworden. Als dieser den Zeugen bemerkte, ergriff der Verdächtige umgehend die Flucht und rannte über eine Grünfläche in Richtung Strandbad davon. Laut Angaben des Beobachters habe der Mann eine Sturmhaube sowie schwarze Handschuhe getragen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Über einen Sachschaden ist bislang nichts bekannt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet Personen, die in Tatortnähe zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer erwischt

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 22-jähriger Autofahrer rechnen, den Polizeibeamte am Donnerstagabend im Bereich Schlatt kontrolliert haben. Bei der Überprüfung stellten die Beamten schnell fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit aberkannt worden war und er somit unerlaubt hinterm Steuer saß und den Pkw lenkte. Auch auf den 28-jährigen Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz saß, kommen Konsequenzen zu, da er das illegale Fahren zuließ.

Meckenbeuren

Mutmaßlich hinterm Steuer eingeschlafen - Schwerer Verkehrsunfall

Sekundenschlaf könnte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Kehlen ereignet hat. Der 56-jährige Fahrer eines Müllwagens war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, nickte mutmaßlich hinterm Steuer ein und geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur. Er prallte frontal gegen den Hyundai einer entgegenkommenden 53-Jährigen und streifte noch mehrere Meter an der Leitplanke entlang, bis er letzten Endes zum Stehen kam. Die Frau wurde durch die Kollision in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem total beschädigten Wagen befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb hingegen unverletzt. Am Lastwagen entstand rund 20.000 Euro, am Pkw etwa 10.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 56-Jährigen ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 22.30 Uhr andauerten, musste die Straße zwischen Siglishofen und Reute voll gesperrt werden.

Salem

Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L 205 auf Höhe der Schlossschule Salem. Ein 43 Jahre alter Kia-Lenker war in Richtung Salem unterwegs und fuhr rechts über die Busspur an einem Pkw vorbei, der nach links auf den Lehrerparkplatz abbog. Dabei erkannte er nicht, dass ein entgegenkommender Audi-Fahrer in diesem Moment auf den Parkplatz des Schlosses abbog. Trotz des Versuchs, diesem auf die Gegenfahrspur auszuweichen, prallte er gegen den Audi und stieß in der Folge mit einem in Richtung Tüfingen fahrenden VW zusammen. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell