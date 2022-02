Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Überfall auf Seniorin - Zeugen gesucht

Nachdem bereits am Donnerstag auf dem Radweg zwischen Oberzell und Weißenau eine 79-Jährige überfallen wurde, hat die Polizei neue Hinweise erhalten. Der Täter, der die Frau rücklings angegriffen und ihr Rad samt Einkäufen gestohlen hat, fuhr offensichtlich mit dem auffällig weißen Zweirad mit roten Satteltaschen bis nach Weißenau, wo er das Rad in einem Gebüsch entsorgte. Das Gebüsch befindet sich auf Höhe des Bahnhofes Weißenau, weshalb die Polizei nun fragt: Wer hat in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr auf dem Radweg auf Höhe des Bahnhofes Personen beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 1.2.2022:

Radfahrerin überfallen

Bereits am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr wurde eine Radfahrerin auf dem Fahrradweg zwischen Weißenau und Oberzell von einem Fremden angegriffen. Der unbekannte Täter schlug der 79-Jährigen, die in Richtung Oberzell unterwegs war, unvermittelt in den Rücken, sodass die Seniorin stürzte und nach ersten Erkenntnissen wohl das Bewusstsein verlor. Der Täter flüchtete mit ihrem Rad und den darauf befindlichen Einkäufen mutmaßlich in Richtung Weißenau. Er war, als die Rentnerin kurz darauf wieder zu sich kam, auf und davon. Ein ebenfalls älterer Herr, der kurz darauf den Radweg ebenfalls nach Weißenau entlangfuhr, sprach die 79-Jährige an. Trotzdem zeigte die Seniorin den Vorfall erst einige Tage später bei der Polizei an. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich in der Sache und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit auf dem Radweg Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, sich zu melden. Insbesondere der ältere Radfahrer, der am Donnerstag um kurz nach 21.15 Uhr die Strecke entlangfuhr und sich kurz mit der Seniorin unterhalten hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 zu kontaktieren.

Ravensburg

Auf Scheiben geschossen

Vermutlich mit einer Luftdruckwaffe oder einer Zwille wurden in den letzten Tagen mehrere Scheiben des Grundbuchamtes in der Gartenstraße beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Täter etwa von der gegenüberliegenden Bushaltestelle aus auf die Scheiben geschossen hat. An zwei Scheiben konnten Beschädigungen festgestellt werden, die sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürften. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu auffälligen Personen während der letzten Woche im Bereich der Bushaltestelle, werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer

Mit deutlich zu hoher Atemalkoholkonzentration war ein Autofahrer am späten Donnerstagabend in der Ulmer Straße unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Lenker, der durch seine Schlangenlinienfahrt auffiel. Wegen seines Atemalkoholwerts von über 2 Promille untersagten die Beamten dem 49-Jährigen die Weiterfahrt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Sollte die Auswertung dieser Blutprobe den Alkoholgehalt bestätigen, kommt auf den Pkw-Lenker zudem eine Strafanzeige zu.

Leutkirch

Vorfahrt genommen

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Donnerstagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 57 Jahre alter Seat-Lenker wollte aus der Adlerstraße kommend die Memminger Straße überqueren und nahm dabei der 61-jährigen Mazda-Fahrerin, die diese entlang fuhr, die Vorfahrt. Mit Schmerzen im Brustbereich musste die Fahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Pkw sowie dem Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1.500 Euro.

Leutkirch

Vier Verletzte nach Unfall

Vier Verletzte und Sachschaden an drei Pkw forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz vor 13 Uhr auf der L 319 bei Herlazhofen ereignet hat. Die drei Wagen waren hintereinander aus Richtung Tautenhofen-Ewigkeit kommend unterwegs, als ein 29 Jahre alter Seat-Fahrer zu spät erkannte, dass der 43-jährige BMW-Lenker vor ihm an einer Einmündung warten musste. Er fuhr dem Wagen wuchtig auf, sodass dieser auf einen davor stehenden VW geschoben wurde. Eine 63-Jährige Beifahrerin im VW, der BMW-Lenker sowie die beiden 58 und 29 Jahre alten Insassen des Seat erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt.

Bad Wurzach

Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht, in ein Gebäude auf dem Gelände des Kieswerks zwischen Molpertshaus und Eintürnen einzusteigen. Die Einbrecher versuchten die Türe aufzuhebeln, verschafften sich aber, nachdem dies misslang, über ein Fenster Zutritt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

Bad Wurzach

Landwirtschaftliches Anwesen in Brand

Schaden in Höhe von etwa 500.000 bis 700.000 Euro dürfte beim Brand eines landwirtschaftlichen Hofes in Rupprechts am Freitagmorgen entstanden sein. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es kurz vor 4 Uhr zu dem Brand, durch den neben einem Stall auch ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein 80 und 82 Jahre altes Ehepaar, das auf dem Hof wohnt, wurde glücklicherweise nicht verletzt. Auch die dort gehaltenen Rinder konnten durch die Feuerwehr aus dem Stall befreit werden. Acht der Tiere liefen nach einiger Zeit zurück in den Stall, erlitten nach derzeitigem Stand aber ebenfalls keine Verletzungen. Das Feuer ist zwischenzeitlich gelöscht, allerdings sind die Arbeiten der Feuerwehr noch im Gange. Die Kreisstraße zwischen Ellwangen und Hauerz ist aufgrund der Arbeiten seit dem frühen Morgen gesperrt.

Wangen

Hohe Geldsumme an falschen Microsoft-Mitarbeiter überwiesen

Einen fünfstelligen Betrag haben Betrüger erbeutet, die sich gegenüber einem Ehepaar aus Wangen als falsche Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben. Die Täter waren seit Ende Januar mit dem Paar in Kontakt und gaben vor, dass das Paar Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. Um einen Schaden zu verhindern und die Geldkonten zu sichern, bewegten die Betrüger das Ehepaar dazu, ihnen sowohl ihre Kontodaten wie auch Kopien der Personalausweise zu schicken. Auch Bankkonten auf verschiedenen Banken legte das Ehepaar an und überwies mehrmals Geld. Inzwischen ist die Kriminalpolizei eingeschaltet und ermittelt wegen Betrugs. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Erlauben Sie keinen fremden Menschen den Zugriff auf Ihren Computer. Lassen sie nur bekannte, vertrauenswürdige Personen auf ihren Rechner zugreifen, die sie selbst beauftragt haben. Microsoft-Mitarbeiter werden Sie nie unaufgefordert anrufen. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, via Online-Wache im Internet oder persönlich auf einer Polizeidienststelle, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Isny

Nach Randale vor Lebensmittelmarkt - Mann in Polizeiarrest

Die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht hat ein 29 Jahre alter Mann, der zuvor vor einem Lebensmittelmarkt im Schwanenweg aufgefallen war. Der deutlich alkoholisierte Mann randalierte und schlug mehrfach auf einen vor dem Geschäft geparkten Opel ein. Er verursachte an dem Pkw einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchte der 29-Jährige das Weite, wurde aber von beherzten Zeugen des Vorfalles verfolgt. Diese verständigten auch die Polizei. Der alkoholisierte Mann wurde von den Beamten letztlich im Bereich der Sparkasse gestellt und in Polizeigewahrsam genommen. Er hat nun mit der Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung und zudem mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Weingarten

Rollerfahrerin verunfallt

Aus bislang nicht geklärter Ursache von der Straße abgekommen ist die 17 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers am Donnerstag kurz vor 23 Uhr in der Waldseer Straße. Die Roller-Lenkerin war nach Weingarten unterwegs, als sie die Straße nach rechts verließ, einen Radweg überfuhr und letztlich einen Graben hinabstürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine später vorbeifahrende Verkehrsteilnehmerin sah den herrenlosen Motorroller und hielt an. Im Graben entdeckte sie die Jugendliche und verständigte den Notruf. Die 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an ihrem Zweirad beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Baienfurt

Auto angefahren

Zwischen 11 und 13 Uhr hat ein Autofahrer am Mittwoch einen auf dem Parkplatz einer Hochschule in der Straße "Im Töbele" geparkten Daimler angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Der flüchtige Fahrer hinterließ an dem Wagen einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise auf den Unfallverursacher.

