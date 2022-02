Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Zwei Verkehrsunfälle, bei denen Pkw-Lenker jeweils einen Radfahrer im Kreisverkehr übersahen, haben sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr im Stadtgebiet Friedrichshafen ereignet. Eine 78-jährige Toyota-Fahrerin übersah in der Ehlersstraße einen vorfahrtsberechtigten 91-jährigen Radler, der durch die Kollision und den folgenden Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Von der Eugenstraße kommend stieß eine 83-jährige Autofahrerin mit einem von der Olgastraße nahenden 73 Jahre alten Zweiradfahrer zusammen. Der Mann stürzte zu Boden, erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Jeweils entstand eher geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Mutmaßlich mit Messer gedroht und beleidigt

Wegen Verdachts der versuchten Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell gegen einen 21-Jährigen. Dieser soll am Mittwochmittag laut Aussagen seiner zwei 17-jährigen Kontrahenten auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße im Laufe eines verbalen Streits ein kleines Messer gezückt und einem der beiden gedroht haben. Darüber hinaus habe er das Duo beleidigt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Radfahrerin entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - von Pkw erfasst

Mit leichten Verletzungen musste eine 20-jährige Radfahrerin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, nachdem sie am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit einem Pkw kollidiert ist. Die Zweiradfahrerin war auf dem Fahrradstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Eckenerstraße in Richtung Paulinenstraße unterwegs. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer fuhr von der Montfortstraße in Richtung Ailinger Straße und übersah die Radlerin, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die 20-Jährige prallte gegen den Wagen, stürzte, und zog sich dabei Verletzungen zu. Am Audi entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Pkw durch Flaschenwurf beschädigt

Mutmaßlich durch einen Flaschenwurf haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Motorhaube eines in der Moltkestraße geparkten Skoda beschädigt. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr an der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren entstand rund 6.000 Euro Gesamtsachschaden. Ein 57-jähriger Smart-Lenker fuhr von der Bahnhofstraße nach links auf die B 30 ein und übersah dabei den aus Ravensburger Richtung kommenden Audi eines 25-Jährigen. Trotz Vollbremsung beider Verkehrsteilnehmer kam es im Einmündungsbereich zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen wird der Schaden auf jeweils rund 3.000 Euro beziffert.

Oberteuringen

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 3.500 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße. Eine 20 Jahre alte Seat-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 20-jährige Volvo-Lenker an der Einmündung zum Kirchweg verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Durch den wuchtigen Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. An ihrem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Der Volvo-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Pkw beläuft sich der Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Tettnang

Reifen zerstochen

Einen Reifen offensichtlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Pestalozzistraße geparkten Audi. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/93710 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 65-jährige Skoda-Fahrerin rechnen, die am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf einem Drogeriemarkt-Parkplatz einen geparkten 3er BMW angefahren und trotz eines verursachten Schadens von rund 1.000 Euro einfach das Weite gesucht hat. Der 40-jährige BMW-Besitzer konnte den Zusammenstoß mit seinem Wagen aus dem Geschäft heraus beobachten und versuchte vergeblich zu Fuß die Verfolgung aufzunehmen. Er notierte das Kennzeichen des Verursacherwagens und verständigte die Polizei, die nun strafrechtliche Ermittlungen gegen die 65-Jährige eingeleitet hat.

Salem

Müllwagenfahrer weicht Lkw aus - Verursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der K 7759 zwischen Buggensegel und Neufrach ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Angaben eines 56-jährigen Fahrers eines Müllfahrzeugs zufolge sei ihm ein Lkw mit grünem Auflieger auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern, habe er sein Fahrzeug nach rechts ins Bankett steuern müssen. In der Folge kollidierte er mit einer Scheunenmauer und einem Verkehrsschild. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Buggensegel einfach fort. Am Müllwagen entstand rund 4.000 Euro Sachschaden, dieser beläuft sich an der Mauer und am Schild auf insgesamt etwa 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

