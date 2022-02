Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Reifen zerstochen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 3 und 7 Uhr den Reifen eines in der Mittelöschstraße auf einem Parkplatz abgestellten VW Golf zerstochen. Der Schaden dürfte sich auf über hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Vogt

Autofahrerin im Kreisverkehr übersehen

Mit einer den Kreisverkehr Wolfegger Straße/ Wangener Straße befahrenden 18-Jährigen in einem Ford ist ein Autofahrer am Mittwoch gegen 20 Uhr zusammengestoßen. Der 50 Jahre alte Unfallverursacher, der mit seinem VW von der Wangener Straße in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah den Ford. Bei der Kollision der beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Wangen

Betrug beim Online-Verkauf

Von einem angeblichen finnischen Polizisten über den Tisch gezogen worden ist ein 27-Jähriger, der auf einer Verkaufsplattform seine Spielekonsole veräußern wollte. Der Betrüger schrieb den 27 Jahre alten Mann an und gab vor, die Konsole kaufen zu wollen. Glücklich über den gut ausgehandelten Verkaufspreis kaufte der 27-Jährige nach Aufforderung des vermeintlichen Käufers noch zwei Wertkarten einer Spielplattform und übersandte die Codes. Der Betrüger versicherte dem Verkäufer erst, dass er den ausstehenden Geldbetrag über eine Bank überwiesen habe, meldete sich aber kurz darauf, dass das Geld wegen der Auslandszahlung nicht überwiesen werden könne. Erst als sich die angebliche Bank über einen Messenger-Dienst bei dem 27-Jährigen meldete und für die Freigabe des Geldes weitere Wertkarten-Codes für die Spieleplattform haben wollte, merkte er, dass er offensichtlich auf einen Betrüger hereingefallen war. Zwar hatte er zu dem Zeitpunkt die Spielekonsole noch nicht übersandt, allerdings entstand ihm durch die übersandten Codes ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

An dieser Stelle wird nochmals eindringlich davor gewarnt, im Zusammenhang mit Online-Handel vor Erhalt einer Ware Geld zu überweisen. Insbesondere bei privaten Verkäufen oder eventuell unseriösen Angeboten ist Vorsicht geboten. Infos und Tipps finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/

Isny

Schaden von rund 20.000 Euro dürfte bei einem Unfall entstanden sein, der sich am Mittwoch kurz vor 8 Uhr auf der B 12 an der Abzweigung Maierhöfen ereignet hat. Eine 30 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte von der Bundesstraße nach links in Richtung Maierhöfen abbiegen und übersah dabei den auf der B 12 entgegenkommenden 32-Jährigen in einem VW. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fahrer wurden durch die Kollision nicht verletzt. Um die schwer beschädigten Pkw mussten sich Abschleppdienste kümmern.

Weingarten

Pfand gestohlen

Bei einem Einbruch hat ein Täter am Mittwoch gegen 1 Uhr aus dem Außenlager eines Cafés in der Karlstraße mehrere Pfandfalschen und -boxen gestohlen. Der lebensältere bislang unbekannte Einbrecher, der eine Schirmmütze und eine Kapuzenjacke trug, brach das Tor des Lagers auf. Wie hoch der Wert des Stehlgutes ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Baienfurt

Auseinandersetzung

Wegen ausstehender Schulden ist es am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Schachener Straße zu einem handfesten Streit gekommen. Ein 26-Jähriger forderte von einem 25 Jahre alten Mann die Rückgabe des Geldes. Als dieser dem nicht nachkam, verletzte der Ältere den 25-Jährigen wohl mit einem Kopfstoß. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Baienfurt

Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Einmündung Niederbieger Straße/ Waldseer Straße ist ein Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag eingestiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zwischen 22.30 Uhr und 2.30 Uhr über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Er stahl unter anderem einen Fernseher, eine Spielekonsole sowie diverse Kleidung und Bargeld im zweistelligen Bereich. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt, Hinweise zur Tat können unter Tel. 0751/803-6666 gegeben werden.

Bad Waldsee

Sitzbank angefahren

Flüchtig ist ein Fahrzeuglenker, der in der Nacht zum Mittwoch die neu aufgestellte Sitzbank in der Hauptstraße angefahren hat. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell