Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei nimmt Dieb fest

Ermittlungen wegen Diebstahls haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 17 Jahre alten Mann eingeleitet, der am Mittwoch vorläufig festgenommen wurde. Der Jugendliche führte bei einer Kontrolle gegen 19 Uhr einen Rucksack mit sich, der nicht ihm gehörte. Im Laufe weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige im Bereich des Bahnhofs, in der Straße "In der Au" und in der Binger Straße mehrere geparkte Fahrzeuge auf deren Verschlussverhältnisse überprüft hat und dabei teilweise auch beschädigt hat. Aus einem Fahrzeug entwendete der Jugendliche den Rucksack, der inzwischen seinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Nach dem Besitzer eines Parfumflakons, das der 17-Jährige mutmaßlich ebenfalls aus einem bislang unbekannten Pkw entwendet hat, sucht die Polizei aktuell noch. Die Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Sigmaringen bittet Zeugen der Diebstähle, Personen, denen am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist oder denen ebenfalls Gegenstände entwendet wurden sowie den Besitzer des Parfums, sich unter Tel. 07571/18209-50 zu melden.

Bad Saulgau

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Mittwochvormittag in der Friedenstraße die Heckscheibe eines geparkten Seat Leon eingeschlagen hat. Personen, die zwischen 7.30 und 13 Uhr Verdächtiges im Bereich des Tatorts festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Schwer verletzte Hündin aufgefunden

Am Samstag, den 29.1., wurde durch einen Zeugen eine schwer verletzte Schäferhündin in einem Bachbett nahe des Litzelbacher Weges aufgefunden. Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, waren die Verletzungen die Folge eines Brandgeschehens, das sich am Montag, den 24.1., in einem Wohnmobil ereignet hatte. Offensichtlich hatte sich Fett in einer Pfanne entzündet, weshalb der 51-jährige Hundebesitzer die Pfanne nach draußen bringen wollte, um den Brand dort zu löschen. Hierbei schwappte das brennende Fett unter anderem über die Hände des Mannes, verteilte sich im Wohnmobil und erfasste auch die 15-jährige Hündin. Das Herrchen begann demnach unmittelbar damit, den Hund eigenhändig zu löschen. Hierbei zog er sich selbst schwerere Verbrennungen an den Händen zu. Im weiteren Verlauf schickte der 51-Jährige seine Hündin nach draußen, um den eigentlichen Brandherd zu löschen. Dies gelang ihm selbständig ohne die Unterstützung der Feuerwehr. Als der Mann im Außenbereich nach seiner Hündin schauen wollte, konnte er sie nicht mehr auffinden, da diese offensichtlich davongelaufen war. Die Suche nach dem Tier und eine spätere Vermisstenmeldung waren bis zum Auffinden des Hundes am 29.1. erfolglos. Die Hündin musste aufgrund der Verletzungen zwischenzeitlich eingeschläfert werden. Die Polizei geht anhand des aktuellen Ermittlungsstandes von keiner strafbaren Handlung, sondern vielmehr von einem folgenschweren Unfall aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell