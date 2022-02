Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kautionsbetrug

Kautionsbetrügern ist vergangene Woche ein 65-jähriger Wohnungssuchender aus dem östlichen Bodenseekreis auf dem Leim gegangen. Er war über eine Internetplattform auf eine angebotene Wohnung aufmerksam geworden. Die angebliche Vermieterin gab im regen Kontakt an, aktuell im Ausland zu leben, weshalb die Besichtigung über einen Makler abgewickelt werde. Vorab seien hierfür jedoch die Kaution sowie die erste Monatsmiete, insgesamt ein vierstelliger Euro-Betrag, auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Als augenscheinliche Sicherheit übermittelte die Unbekannte ein Bild eines Personalausweises, sodass der 65-Jährige gutgläubig das Geld überwies. Als der Kontakt danach abrupt abbrach, schöpfte er den Verdacht, möglicherweise Opfer eines Betrugs geworden zu sein und kontaktierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Betrüger nutzen die aktuelle Wohnungsnot schamlos aus und schaffen es dabei leider viel zu oft, ihre Opfer zu einem vorschnellen Handeln zu bewegen. Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Zusammenhang erneut vor derartigen Betrugsmaschen, rät für Geschäfte im Internet zu einem gesunden Maß an Misstrauen und äußerster Vorsicht. Weitere Informationen und Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Friedrichshafen

Mit Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 21-jähriger Autofahrer rechnen, der am späten Dienstagabend im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Kurz vor der Überprüfung versuchte er, sich eines Joints und einer geringen Menge Marihuana zu entledigen. Den aufmerksamen Polizisten entging das nicht. Der folgende Drogenschnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weshalb der junge Mann die Beamten in eine Klinik begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, muss er 21-Jährige, neben einer Strafanzeige wegen Drogenbesitzes, mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Eintragung im Verkehrssünderregister rechnen.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann legt sich mit Einsatzkräften an

Ein Strafverfahren hat die Polizei gegen einen 53-jährigen Mann eingeleitet, nachdem dieser am Mittwochmorgen gegen kurz nach 2 Uhr zunächst mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten war und sich später mit den Beamten anlegte. Mutmaßlich aufgrund von Beziehungsproblemen war der Mann mit seiner 51-jährigen Freundin in der gemeinsamen Wohnung in der Aistegstraße aneinandergeraten. Nachdem die hinzugerufene Polizei den Streit zunächst schlichten konnte, eskalierte der Konflikt zwischen den beiden erneut. Da der 53-Jährige vollkommen uneinsichtig war und zunehmend aggressiv auftrat, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Gegen die Maßnahmen wehrte sich der Mann mit aller Kraft und verletzte zwei Polizeibeamte durch Schläge und Tritte leicht. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Fachklinik gebracht. Während des Transports und auch in der Klinik warf er durchweg mit beleidigenden Äußerungen um sich und bedrohte sämtliche anwesenden Personen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 53-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, Wiederstandes und tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Heiligenberg

Witterungsbedingte Unfälle

Schnee- und Eisglätte in Verbindung mit starkem Wind war am Dienstag gegen 16.30 Uhr mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L 201 zwischen Heiligenberg und Echbeck. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin kam bei Unterrehna am Ausgang einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baumstumpf. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Glätte wurde nur kurze Zeit später, gegen 17.15 Uhr, auch einer 31-jährigen Opel-Fahrerin auf der L 201 zum Verhängnis. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte nach links von der Fahrbahn. An ihrem Wagen entstand rund 500 Euro Sachschaden. Auch die 31-Jährige blieb unverletzt.

Überlingen

Autofahrer lenkt Wagen in Leitplanke, um Auffahrunfall zu verhindern

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der L 200 bei Überlingen ereignet hat. Ein 36-jähriger Smart-Lenker bemerkte offenbar zu spät, dass ein Vorausfahrender stark abbremsen musste. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Am Wagen des 36-Jährigen wird der Schaden auf rund 3.500 Euro beziffert. An der Verkehrseinrichtung beläuft sich dieser den ersten Einschätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro.

Bermatingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot drohen einem 37-jährigen Autofahrer, der am späten Dienstagabend im Bereich Bermatingen kontrolliert wurde. Da ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, durfte er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Stattdessen musste er in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Salem

Fußgänger angefahren und geflüchtet

Einen Fußgänger touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat offenbar ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 18-jähriger war dunkel gekleidet auf dem Gehweg entlang der Straße unterwegs, als er seinen Angaben zufolge von einem entgegenkommenden dunklen, großen Pkw angefahren wurde. Während der 18-Jährige vom Autospiegel gestreift wurde und zu Boden stürzte, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Neufrach einfach fort. Der junge Mann zog sich eine Kopfplatzwunde zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell