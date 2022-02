Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Haustür beschmiert

Am Mittwochmorgen hat ein Vandale eine Haustür in der Herrenstraße mit roter Soße beschmiert. Der Unbekannte verursachte zwischen 5 und 7 Uhr eine solche Sauerei, dass derzeit von einem erheblichen Kosten- und Arbeitsaufwand für die Beseitigung ausgegangen wird. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Vogt

Unfall auf Bundesstraße

Zwei Verletzte und einen Schaden von rund 55.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstag kurz nach 9.30 Uhr auf der B 32 bei Rotheidlen. Ein Audi-Lenker kam auf seinem Weg nach Ravensburg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Kleinlastwagen eines 62-Jährigen zusammen. Der Lkw wurde auf der Straße gedreht, sodass ein hinter dem Audi fahrender VW-Lenker dem verunfallten Wagen nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Kollision wurde der VW des 64 Jahre alten Fahrers von der Straße geschleudert. Er sowie ein 20 Jahre alter Insasse im Audi wurden durch die Kollision leicht verletzt. Da an der Unfallstelle nicht geklärt werden konnte, ob der 20-Jährige oder ein 21 Jahre alter Mitfahrer den Audi gelenkt haben, aber beide laut einem Atemalkoholtest leicht unter Alkoholeinwirkung standen, wurden beiden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen zum Unfall dauern derzeit an. Alle drei Wagen mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Kißlegg

Aufgefahren

Wohl an den Steuerpedalen hängen geblieben ist ein Autofahrer, der am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr am Kreisverkehr auf Höhe der A 96, Anschlussstelle Kißlegg, einen Unfall verursacht hat. Der 63 Jahre alte VW-Fahrer fuhr von der A 96 Richtung Lindau an der Anschlussstelle ab und musste am Kreisel hinter dem Kleinlastwagen einer 51-Jährigen anhalten. Diesem fuhr er, durch das ungewollte Bedienen des Gaspedals, auf. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Argenbühl

Mit Auto in Graben gelandet

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist am Dienstag gegen 20 Uhr auf der B 12 entstanden, als ein 23 Jahre alter BMW-Lenker auf seiner Fahrt zwischen Dorenwaid und Isny von der Straße abkam. Er landete mit seinem Fahrzeug in einem Graben, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wangen

Nach Unfall davongefahren

Auf rund 2.000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Donnerstag zwischen 8 und 14 Uhr im Stuibenweg an einem geparkten Fiat verursacht hat. Der Fahrer ergriff im Anschluss die Flucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07552/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Isny

Unfallflucht

Am Montagmorgen zwischen 8 und 8.30 Uhr hat ein Fahrzeuglenker einen in der Amannstraße geparkten Opel Astra gestreift und ist im Anschluss davongefahren. Der Flüchtige kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden, weshalb der Polizeiposten Isny nun gegen ihn wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Weingarten

Graffitischmierereien

Ein Schulgebäude in der Brechenmacherstraße hat ein Schmierfink in der Nacht zum Dienstag mit Graffiti verunstaltet. Der Täter verursachte durch die Farbe einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt, Hinweise können unter Tel. 0751/803-6666 gegeben werden.

Fronreute

Bundesstraße nach Unfall längere Zeit gesperrt

Wegen eines verunfallten Lastwagens auf der B 32 zwischen Staig und Weingarten war die Strecke für längere Zeit gesperrt. Der 58 Jahre alte Lkw-Lenker wich nach eigenen Angaben am Mittwoch kurz vor 8 Uhr einem entgegenkommenden Schwerlaster aus, um unfallfrei an diesem vorbeizukommen. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Er musste aufwendig geborgen werden, weshalb die Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt war. Eine Umfahrungsstrecke war eingerichtet. Bei dem Unfall wurde lediglich ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen, am Lastwagen entstand nach ersten Schätzungen kein Schaden.

Baienfurt

Betrunken gefahren

Aus dem Verkehr gezogen hat eine Polizeistreife am Dienstabend einen Autofahrer, den sie im Gemeindegebiet kontrolliert hat. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem 70-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille ergeben hatte, war eine Blutabnahme in einem Krankenhaus die Folge. Sollte eine Untersuchung des Blutes diesen hohen Alkoholgehalt bestätigen, hat der Fahrer mit einer Strafanzeige zu rechnen. Den Führerschein des 70-Jährigen behielten die Beamten ein, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Bad Waldsee

Autos aufeinander geschoben

Zwei Autos zusammengeschoben hat ein Fahrzeuglenker bei einem Unfall im Riedblick und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte prallte zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, gegen einen Peugeot, sodass dieser gegen einen daneben befindlichen Ford prallte. Insgesamt verursachte der Flüchtige einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

