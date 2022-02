Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Sigmaringen und Albstadt ereignete. Auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn geriet ein 22-jähriger Seat-Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Zum Stehen kam der Pkw in einem Grünstreifen neben der Straße. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen

Brand einer Gartenhütte

Holzkohlereste, die in einer Gartenhütte in der Josefstraße gelagert wurden, riefen am Mittwoch gegen 10.45 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Die offensichtlich noch nicht gänzlich abgekühlten Kohlereste führten zu einem Vollbrand der Holzhütte. Der 83-jährige Eigentümer wurde vor Ort vorsichtshalber kurzzeitig von einer Rettungswagenbesatzung untersucht, da er zunächst noch versucht hatte, die Kohlereste wieder aus der Hütte herauszuziehen. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Sigmaringen

Metalldiebstahl

Nach dem Diebstahl von etwa einer Tonne Metallschrott ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Bislang unbekannte Personen hatten das Metall im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags im Zeitraum von Freitag bis Montag von dem Gelände eines metallverarbeitenden Unternehmens in der Straße "Wachtelhau" abtransportiert. Hinweise etwaiger Zeugen werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Bad Saulgau

Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum zwischen Montag, 31.1., und Dienstag, 1.2., sind bislang unbekannte Personen in ein Vereinsheim sowie einen auf dem Gelände befindlichen Verkaufsstand in der Straße "Eichenmoos" eingebrochen. Nachdem die Täter offenbar feststellten, dass sich in den Räumlichkeiten keine Wertgegenstände befinden, sprühten sie mit einer Spraydose ein "Strichmännchen" auf den Boden eines Kellerraums und entwendeten einen Kalk-Streuwagen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Meßkirch

Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Wegen mehrerer Diebstähle aus unverschlossenen Autos hat der Polizeiposten Meßkirch die Ermittlungen aufgenommen. Um den 21.01.2022 wurden allein im Bereich Leibertingen in bislang fünf bekannten Fällen Geldbörsen samt Bargeld und Bankkarten aus unverschlossenen Autos entwendet. In den vergangenen Tagen waren die noch unbekannten Täter offensichtlich auch in Sauldorf unterwegs. In bisher drei bekannten Taten wurden hier ebenfalls Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge und bittet Zeugen unter Tel. 07575/2838 um Hinweise. Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich keine Wertgegenstände in geparkten Autos aufbewahrt werden sollten. Zudem sollten die Fahrzeuge stets verschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell