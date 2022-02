Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

An Kirche gepinkelt - Mann in polizeilichem Arrest

Die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht hat ein 34 Jahre alter Mann, der bereits am Montagabend negativ aufgefallen war. Der deutlich Alkoholisierte urinierte im Laufe des Abends erst gegen die evangelische Stadtkirche und geriet daraufhin mit dem Ordnungsamt der Stadt in eine Diskussion. Als er kurze Zeit später eine Polizeistreife anhielt und diese beleidigte, nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam. Neben der Anzeige wegen Urinierens in der Öffentlichkeit kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und ein Kostenbescheid wegen der unfreiwilligen Übernachtung auf ihn zu.

Ravensburg

Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Seitlich mit einem neben ihm fahrenden Skoda zusammengestoßen ist ein Ford-Lenker am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Ulmer Straße. Der 52-Jährige übersah die 56 Jahre alte Skoda-Fahrerin beim Wechseln des Fahrstreifens. Durch die Kollision entstand an den Pkw ein Schaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Ravensburg

Tor angefahren

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein Fahrzeuglenker verursacht, der in der Nacht zum Montag in der Straße "Mooswiesen" in Torkenweiler, im Bereich eines Kreisverkehrs, ein Tor zu einem Firmengelände angefahren hat. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Lkw verunfallt - Stundenlange Behinderung auf Autobahn

Für etwa drei Stunden musste eine Fahrbahn der A96 in Richtung Lindau am frühen Dienstag nach einem Verkehrsunfall gesperrt werden. Ein Lkw mit Auflieger war um kurz nach 1 Uhr während der Fahrt auf schneebedeckter Straße ins Rutschen geraten. Er kam von der Straße ab und letztlich neben der Fahrbahn zum Stillstand. Durch den Unfall entstand an dem Lkw Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zur Bergung des Scherlasters wurde ein Kran benötigt.

Aichstetten

Verbotswidrig Rettungsgasse genutzt

Ein empfindliches Bußgeld musste der Fahrer eines weißen Audi bezahlen, der am Montag gegen 17 Uhr auf der A 96 in Richtung Memmingen, kurz nach der Auffahrt Aichstetten, während eines Staus nach einem Verkehrsunfall, unrechtmäßig die Rettungsgasse benutzte um schneller voranzukommen. Andere Autofahrer meldeten den 31-jährigen Fahrer, der kurz darauf von einer Polizeistreife gestoppt wurde.

Aitrach

Auffahrunfall fordert Verletzte

Mit leichten Verletzungen musste eine 30 Jahre alte BMW-Lenkerin am Montag in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 12.45 Uhr auf der A96 im Bereich der Anschlussstelle Aitrach einen Unfall verursacht hatte. Die Fahrerin war in Richtung Memmingen unterwegs, als sie einem Pkw mit Anhänger vor ihr auffuhr. An dem Anhänger sowie dem Wagen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro insgesamt. Ein Abschleppdienst musste sich um die Fahrzeuge kümmern.

Wangen

Bushäuschen beschmiert

Mit Graffiti verunstaltet hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag ein Bushäuschen in Niederwangen im Bereich der Wendeplatte. Der entstandene Schaden an dem Häuschen dürfte sich auf eine dreistellige Summe belaufen. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die Angaben zu dem Schmierfinken machen können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Weingarten

Auto überschlägt sich

Bei einem Unfall auf der L317 zwischen Weingarten und Unterankenreute ist ein Autofahrer am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Der Hyundai des 85 Jahre alten Lenkers überschlug sich in der Folge. Der Fahrer wurde von einem Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der am Hyundai entstanden ist, wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Er wurde abgeschleppt.

Bad Waldsee

Stoppstelle überfahren

An der Einmündung der Kreisstraße aus Molpertshaus auf die L314 hat ein Audi-Fahrer am Freitagabend gegen 18.30 Uhr eine Stopp-Stelle überfahren und ist mit einem Pkw zusammengestoßen, der die L314 entlangfuhr. Der 20 Jahre alte Fahrer kam während des Abbiegens auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem VW zusammen, dessen 21-jährige Lenkerin aus Richtung Mennisweiler kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An den Wagen entstand durch die Kollision ein Schaden von jeweils etwa 8.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Vorfahrt genommen

Drei Autos sind am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Wurzacher Straße zusammengestoßen. Die Ursache für die Kollision hat ein 22 Jahre alter Audi-Lenker gesetzt, der von der Straße "Beim Lammkeller" einbog und dabei einer gleichaltrigen Ford-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford gegen einen an der Straße geparkten Audi Q5 geschleudert. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden, der an den drei Wagen entstand, wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt.

Isny

Einbruch in Schule

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zur Schule im General-Moser-Weg verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster auf, öffneten in der Schule gewaltsam zahlreiche Spinde und entwendeten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Laptops. Darüber hinaus versprühten sie einen Pulver-Feuerlöscher in den Räumlichkeiten bevor sie die Flucht ergriffen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4.500 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesgutes dürfte sich ebenfalls auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07562/976550 zu melden.

