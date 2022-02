Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach / Habsthal

Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Ostrach und Krauchenwies auf Höhe der Ortschaft Habsthal. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes geriet von Ostrach kommend auf der leicht schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 41-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie ein im Audi befindlicher Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die 49-jährige Audi-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren ärztlichen Untersuchung in nahgelegene Kliniken gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 50.000 Euro. Neben der Polizei war auch ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei dem Unfall im Einsatz. Die Landesstraße war für etwa zwei Stunden lang vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Hettingen

Verkehrsunfall

Bei einer Kollision zweier Pkw auf der B32 zwischen Hettingen und Gammertingen wurde am Montag gegen 21.30 Uhr die 47-jährige Fahrerin eines Opel leicht verletzt. Der entgegenkommende 23-jährige Lenker eines VW geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Gegenverkehr und erfasste den Opel frontal. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Die 47-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers ergab sich für die Polizisten der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Sollte sich der Verdacht durch die Auswertung Blutprobe bestätigen, erwartet den 23-Jährigen eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier gegen einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser hatte im Zeitraum von Montag, 15 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr in der Oberbergenstraße, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen abgestellten VW angefahren und ist anschließend davongefahren. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat er sich hierbei nicht gekümmert. Hinweise im Zusammenhang mit der Unfallflucht werden unter Tel. 07571/104-0 an die Polizei Sigmaringen erbeten.

Pfullendorf

Gefährlich überholt - die Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überholvorgang am Montag gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Herdwangen und Aach-Linz ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 24-jährigen Fahrzeuglenker. Der 24-Jährige soll mit seinem weißen Ford trotz Gegenverkehr überholt haben und scherte so knapp vor einem Audi wieder ein, dass dessen Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Zeugen, die Angaben zum genannten Überholvorgang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

