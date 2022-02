Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrerin überfallen

Ravensburg (ots)

Bereits am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr wurde eine Radfahrerin auf dem Fahrradweg zwischen Weißenau und Oberzell von einem Fremden angegriffen. Der unbekannte Täter schlug der 79-Jährigen, die in Richtung Oberzell unterwegs war, unvermittelt in den Rücken, sodass die Seniorin stürzte und nach ersten Erkenntnissen wohl das Bewusstsein verlor. Der Täter flüchtete mit ihrem Rad und den darauf befindlichen Einkäufen mutmaßlich in Richtung Weißenau. Er war, als die Rentnerin kurz darauf wieder zu sich kam, auf und davon. Ein ebenfalls älterer Herr, der kurz darauf den Radweg ebenfalls nach Weißenau entlangfuhr, sprach die 79-Jährige an. Trotzdem zeigte die Seniorin den Vorfall erst einige Tage später bei der Polizei an. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich in der Sache und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit auf dem Radweg Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, sich zu melden. Insbesondere der ältere Radfahrer, der am Donnerstag um kurz nach 21.15 Uhr die Strecke entlangfuhr und sich kurz mit der Seniorin unterhalten hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell