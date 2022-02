Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet

Einfach das Weite gesucht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er am Montag zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Klausenburger Straße einen geparkten Audi angefahren hat. Der Unfallverursacher hinterließ an der Beifahrerseite des Wagens einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinwiese zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Meckenbeuren

Dachrinne angefahren

Ein unbekannter Fahrer, mutmaßlich eines Lastwagens, hat vergangene Woche zwischen Montag und Freitag in einer Hofzufahrt in der Ravensburger Straße im Bereich des Ortsausganges in Richtung Ravensburg die Dachrinne eines Gebäudes beschädigt. Trotz des Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro fuhr der Verursacher einfach davon. Sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nehmen die Beamten des Polizeipostens Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Tettnang

Mauer gestreift

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wangener Straße. Ein 24-Jähriger wollte mit einem gemieteten Mercedes-Sprinter aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fahren und touchierte dabei aus Unachtsamkeit eine Mauer. Während an der Grundstücksbegrenzung kein Schaden entstand, wird dieser am Sprinter auf rund 4.000 Euro beziffert.

Uhldingen-Mühlhofen

Wendeversuch auf Bundesstraße - Unfall

Ein gefährliches Fahrmanöver war am Sonntag gegen 14.15 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und versuchte im Zweispurigen Bereich zu wenden. Dabei achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen das Heck eines Mercedes. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Autos entstand jeweils etwa 2.000 Euro Sachschaden. Der Senior muss mit einem Bußgeld und einem Punkt im Verkehrssünderregister rechnen.

Salem

Falsches Gewinnversprechen

Der Masche dreister Betrüger ist ein 75-jähriger Mann aus dem Bereich Salem aufgesessen. Bereits Anfang des Jahres kontaktierten die Unbekannten den Senior telefonisch und benachrichtigten ihn zu einem angeblichen Lotteriegewinn. Für die Auszahlung der fünfstelligen Summe seien lediglich die Kosten für den Bargeldtransport zu bezahlen. Während eines Anrufs einer vermeintlichen Notarin am vergangenen Freitag wurde der 75-Jährige aufgefordert, schnellstmöglich Google-Pay-Karten zu kaufen um die Gewinnübergabe zu veranlassen. Dem kam er im guten Glauben nach und übermittelte im Anschluss die Nummer-Codes im Wert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags. Erst als er wenig später die Mitteilung erhielt, dass sich die Gewinnsumme nochmals erhöht habe und dafür weitere Vorauszahlungen notwendig seien, schöpfte er den Verdacht, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Er verständigte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet hat.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und zu einer schnellen, unüberlegten Geldübergabe verlocken. Sollten Sie oder ihre Angehörigen den Verdacht schöpfen Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Ravensburg unter E-Mail ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon 0751/803-1042.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell