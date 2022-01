Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen die Heckscheibe eines in der Löwentaler Straße geparkten Pkw eingeschlagen. Der Sachschaden am Dodge Ram kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der K 7728 auf Höhe des Competence-Parks ereignet hat. Ein 29-jähriger VW-Fahrer war bei offenbar geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen touchierte die Leitplanke und kam nach rund 50 Metern entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 29-Jährige musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittler schließen ein medizinisches Problem vor dem Unfall als Ursache aktuell nicht aus. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Jettenhauser Straße wurde ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin fuhr vom Anton-Hug-Weg nach links auf die Vorfahrtsstraße ein. Dabei übersah sie den auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Berg fahrenden Radler. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 45-Jährige über die Motorhaube zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Tettnang

Schneller Ermittlungserfolg nach Farbschmierereien in Laimnau

Nach den Farbschmierereien an der Argentalhalle, am dortigen Vereinsheim und am Mannschaftsbus des Sportvereins konnte die Kriminalpolizei Friedrichshafen einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen. Zeugenhinweise brachten die Beamten auf die Spur eines 13-Jährigen, der die Tat nun einräumte. Da das strafunmündige Kind bei seiner Befragung angab, zu den Schmierereien genötigt worden zu sein, hat die Polizei auch Ermittlungen gegen einen 14-Jährigen eingeleitet. Der 13-Jährige hatte unter anderem auch rechtsradikale Motive gesprüht, die Polizei schließt eine politische Tatmotivation aufgrund der erlangten Erkenntnisse jedoch aus. Der Sachschaden war zunächst auf 11.000 Euro geschätzt worden, dieser fällt nach den aktuellen Einschätzungen mit 4.000 Euro nun geringer aus.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 17.01.2022:

Hoher Schaden durch Graffiti-Schmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Mit beleidigenden und rechtsmotivierten Graffitis haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Argentalhalle in der Römerstraße, das anliegende Vereinsheim sowie den Mannschaftsbus des Sportvereins in Laimnau beschmiert. Der durch die dunkelblau-türkisen Schmierereien entstandene finanzielle Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Autoreifen zerstochen

Beide Vorderreifen eines VW Golf haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstochen. Der Wagen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz hinter einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 bei Kressbronn. Ein 52 Jahre alter Fiat-Lenker fuhr von der Abfahrt der Bundesstraße nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den aus Richtung Tettnang nahenden Seat einer 73-Jährigen, die nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen wird der Schaden auf jeweils rund 2.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Kunststoffgesteck fängt Feuer

Glück im Unglück hatte ein 68-jähriger Mann, als am frühen Montagmorgen gegen 3.45 Uhr in seiner Wohnung im Tobelweg ein Kunststoff-Gesteck in Flammen aufging. Der Mann überhörte den Rauchmelder, schlief indes in seinem Schlafzimmer weiter und wurde erst wach, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Die Wehrleute brachten den Mann sowie weitere Bewohner des Hauses ins Freie, löschten den Brand und konnten durch das rasche Einschreiten Schlimmeres verhindern. Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung kümmerte sich der Rettungsdienst um den 68-Jährigen. Durch das Feuer entstand den ersten Einschätzungen zufolge rund 1.000 Euro Sachschaden. Die Hausbewohner konnten allesamt zurück in ihre Wohnungen. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte eine nicht richtig gelöschte Kerze den Brand verursacht haben.

Markdorf

Über 4 Promille - aggressiver Fußgänger in Polizeigewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen endete der Sonntagabend für einen vollkommen betrunkenen Mann. Der 46-Jährige war mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, als er gegen 17 Uhr unsicher durch den Schießstattweg und die Zeppelinstraße torkelte. Da die Atemalkoholmessung bei der folgenden Polizeikontrolle über 4 Promille anzeigte, brachte ihn ein hinzugerufener Rettungsdienst in eine Klinik. Weil der Mann auch dort durch sein zunehmend aggressives Verhalten negativ auffiel, mussten ihn Beamte schlussendlich in Gewahrsam nehmen. Auf den 46-Jährigen kommt nun unter anderem die Rechnung für seine unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei zu.

